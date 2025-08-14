Para que salga de la rutina del almuerzo y la cena, le traemos para este día una fácil receta que le encantará a toda su familia.

Se trata del sándwich de cerdo BBQ que tiene un sabor delicioso. Es una propuesta que de seguro la repetirá pues el pan es una de las comidas que combina con todos los ingredientes.

Puede preparar sándwich con jamón, queso, pollo, y siempre sabrá exquisito. Ahora, sin más preámbulos, le mostraremos la forma de preparar este rico emparedado. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

200 gramos de lomo de cerdo

Pan de tu preferencia

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de salsa BBQ

1 cucharada de salsa chipotle

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, en una taza grande, mezcle la carne de cerdo desmenuzada con sal, pimienta y ajo.

Asegúrese de que todos los sabores se integren bien. Después caliente una sartén y cuando esté lista, añada la carne ya sazonada.

Cuando la carne esté caliente y ligeramente dorada, añada la salsa BBQ. Mezcle bien para que toda la carne quede cubierta con la salsa.

Luego, cocine a fuego medio durante unos 5-7 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la salsa se reduzca un poco y se impregne bien.

Después, coja el pan y lo puede tostar. Va a añadir una buena porción de cerdo BBQ caliente sobre la base del

pan. Puede añadir sus toppings favoritos como ensalada de col, cebolla caramelizada o queso. Está listo para comer. ¡Buen provecho!

