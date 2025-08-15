La presentadora Carolina Cruz, reconocida por su trayectoria en televisión y su participación en el programa matutino Día a Día, atraviesa un momento de tristeza familiar.
Y es que su madre, Luz María Osorio, tuvo que despedirse de su querida perrita ‘Lola’, con quien compartió años de compañía y afecto.
La noticia se conoció a través de Instagram, donde Osorio publicó un emotivo mensaje para su mascota: “Ya era el momento mi Lola hermosa, ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú”.
“Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger. Gracias por tu compañía en todo, te amo. Vuela mi gordita hermosa al arcoíris, allá te esperan muchos amiguitos para jugar. Siempre te amaremos Lolita hermosa”, escribió.
En estos momentos Carolina ha dado su apoyo a su madre, pues señala que es una pérdida significativa para su familia.
Carolina Cruz, quien ha sido virreina nacional de belleza, ha trabajado en reconocidos canales como RCN y Caracol, y se ha posicionado como creadora de contenido para marcas como Kalley y Puma, ha vivido tanto grandes éxitos como momentos difíciles.