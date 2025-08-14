Después del reality de La casa de los famosos fueron muchos los participantes que siguiero dando de qué hablar.

Una de ellas es Karina García, reconocida modelo y creadora de contenido que se dio a conocer en esa segunda temporada del programa transmitido por RCN.

García expresó públicamente el desgaste emocional que le han causado los comentarios negativos en redes sociales.

Instagram karinagarciaoficiall

A través de una historia en Instagram, la exparticipante confesó que, aunque suele ignorar las críticas, en ocasiones le resulta difícil mantenerse inmune.

“A veces me canso de tanta mala vibra que me siguen tirando. Siempre me quedo callada, quizá por no darle poder a esas cosas o no darles importancia, ignorando casi siempre y enfocadita en lo mío”, escribió.

Asimismo, la creadora de contenido aprovechó para enviar un mensaje a quienes dedican su tiempo a atacarla. “Concéntrense en sus propios sueños. Este mundo necesita más amor. No vinimos a competir ni a dañar, todos podemos brillar sin apagar a nadie”.

Sus declaraciones se producen en medio de crecientes rumores sobre una supuesta ruptura con Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2025. La especulación aumentó luego de que Karina compartiera un video que muchos interpretaron como una indirecta sobre el fin de su relación.

Además, recientes publicaciones de Karina en TikTok, con frases que sus seguidores han vinculado a una separación, han dado la idea de que la pareja podría haber tomado caminos distintos.

Sin embargo, ninguno de los dos ha declarado algo del fin de su relación en redes sociales.