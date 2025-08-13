Esta temporada del Desafío Siglo XXI sí que ha dejado a más de uno boquiabierto. Son muchos los participantes que a pocas semanas del reality han querido abandonar la competencia.

Una de ellas es Katiuska, líder del equipo Omega, quien cedió el brazalete de capitanía a su compañero Juan y manifestó su deseo de retirarse del reality.

La pesista barranquillera atraviesa una etapa complicada tras las seguidas de derrotas de su equipo, que en el sexto ciclo perdió las pruebas más importantes y regresó a Playa Baja sin dinero acumulado ni opciones de mejorar sus condiciones.

“Me quiero ir ya (…) A mí no me importa aguantar quince ciclos hambre, veinte ciclos o toda mi estancia en el Desafío, pero sin el reinicio de Muerte, uno no puede comer, eso es inhumano”, dijo.

Y es que el castigo impuesto por la producción, que incluyó la pérdida total del premio acumulado y una nueva penitencia, golpearon duramente la moral del grupo. A esto se sumó la eliminación de Andrey, una de las principales fuentes de apoyo y abastecimiento para la escuadra rosa.

YouTube Katiuska cedió la capitanía de Omega a Juan

“Cedo la capitanía a mi compañero Juan porque tú sí puedes hacer esto, yo no puedo más. Espero con ansias ese chaleco porque no pienso renunciar, me voy a ir por la puerta grande. No hay más que decir y no quiero hablar con nadie ahora”, dijo.

Asimismo, Juan aceptó el liderazgo, pero intentó convencerla de continuar: “Por un ciclo que pasemos así no nos vamos a morir y de pronto si nos vamos nos vamos a arrepentir. Toca apretar un poquito más, vamos a cumplir esa promesa de llegar juntos a la final, parce. ¿Va pa’ esa?”.

La competidora reconoció sentirse físicamente debilitada: “Cada vez que me paro, siento que me voy a desmayar”.