Mattel sigue rompiendo todos los esquemas y esta vez eligió a la tenista Venus Williams como referencia para el lanzamiento de una nueva Barbie. La nueva muñeca hace parte de la colección Mujeres Inspiradoras de la compañía fabricante de muñecas.

La muñeca de Williams, que será lanzada el viernes, celebra a la gran tenista y defensora de la equidad salarial. La muñeca llevará el traje que usó Williams en 2007, cuando se coronó en Wimbledon.

Ese fue el quinto título de los siete trofeos de Grand Slam que ha ganado Venus. Además fue la primera vez que una tenista mujer recibió el mismo premio monetario que los hombres.

“Wimbledon 2007 fue un momento crucial en mi carrera, no solo por ganar, sino por lo que sucedía fuera de la cancha”, declaró Williams a ‘USA TODAY’ antes del lanzamiento de su Barbie, que será este 15 de agosto. “Defender la igualdad en premios no se trataba solo de mí, se trataba de impulsar el cambio para todas las mujeres en el deporte”.

Tomada de X La Barbie rinde honores a una de las mejores tenistas de todos los tiempos.

La muñeca, que tendrá un precio de salida de al menos 38 dólares (unos 152 pesos colombianos), presentará a Williams vestida completamente de blanco con un collar de gema verde, una muñequera, una raqueta y una pelota de tenis.

Es la segunda muñeca Barbie de Williams, que inspiró otra lanzada en mayo de 2024 cuando la empresa fabricante destacó a nueve deportistas pioneras como parte de la celebración del 65 aniversario de Barbie.