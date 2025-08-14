Hace días se hizo viral una publicación del cantante de vallenato Jean Carlos Centeno en donde mostraba un video del Binomio de Oro, para celebrar su homenaje en el Festival Vallenato 2026.

“Recibo con inmensa alegría y emoción la gran noticia de tu merecido Homenaje, ya era hora, pero fue en el tiempo de Dios, felicidades ‘Pollo Irra’ te quiero mucho mi negro. Si me aumentas $500.000 mil pesos regreso al Binomio. Tranquilo ‘pollo’ en cualquier momento volvemos a hacer historia pero que no sea el último baile, aún tenemos mucho que dar al folklore”, dijo.

Este mensaje emocionó a los seguidores que soñaron con un pronto regreso del artista a la agrupación, pues sus deseos se hicieron realidad, porque van a poder disfrutar una vez más de Centeno en tarima junto a la agrupación de oro.

Rápidamente y sin titubear, el ‘Pollo Irra’ como es llamado cariñosamente Israel Romero, le respondió ese video y lo invitó a que se uniera con ellos en esa celebración.

“Tú nunca has salido del Binomio de Oro. Te esperamos, queremos que estés en tarima con nosotros en el homenaje. Aquí te amamos”, indicó Israel.

Instagram jeankcenteno El Pollo Irra invitó a cantar a Jean Carlo Centeno en los 50 años del BInomio de Oro

Y es que la edición 59 del evento vallenato más importante del mundo será dedicada a la vida musical de Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro, conocida internacionalmente como ‘La Universidad del Vallenato’.

Aunque en el 2005 Centeno decidió dedicarse como solista, nunca estuvo totalmente alejado de la agrupación y esta vez se dará el reencuentro anhelado.

YouTube Jean Carlos Centeno ilusionó a los fans al hablar de su regreso al Binomio de Oro

En un concierto las dos partes se comprometieron en algún día grabar dos o tres discos. “¿Ustedes quieren que este señor (Centeno), y mi persona, estemos en el próximo Festival de la Leyenda Vallenata? Entonces hoy nos comprometemos con ustedes, él también es homenajeado porque él es del Binomio de Oro de América y va a recibir homenaje con nosotros allá, así que comprométete, Jeanca”, indicó el ‘Pollo Irra’.

Jean Carlos le dijo que habló con su mánager y su acordeonero para hacer parte del homenaje que se llevará a cabo en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

Los asistentes esperan que canten las canciones que le dieron éxito como ‘Me vas a extrañar’, ‘Olvídala’, ‘Me ilusioné’, ‘Un osito dormilón’, ‘Realízame mis sueños’ y ‘No puedo olvidarla’. Además, como las nuevas que se comprometieron en grabar.