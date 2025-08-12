El exarquero español Iker Casillas, retirado del fútbol profesional desde 2020, volvió a ser tendencia luego de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde criticó la cobertura mediática que recibió su reciente visita a Colombia.

Y es que en tono irónico, Casillas cuestionó que su vida privada siga generando titulares años después de dejar las canchas.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. España is different”, escribió.

Me voy a 🇨🇴. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión.

Sus seguidores celebraron su mensaje de sarcasmo y critica en contra de la prensa española. El contexto es que el campeón del mundo en 2010, visitó Cartagena de Indias a finales de julio, donde disfrutó de varios días en la ciudad amurallada.

Compartió en Instagram imágenes de paseos por el Centro Histórico, atardeceres frente al mar y momentos de descanso en la playa. Incluso bromeó con prolongar su estancia: “¡Pues no me voy! Me quedo un día más”.

Instagram ikercasillas Iker Casillas en Cartagena

¿Sara Carbonero e Iker Casillas se divorciaron?

Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron oficialmente su divorcio en marzo de 2021, luego de casi cinco años de matrimonio y más de una década juntos.

Redes sociales Sara Carbonero e Iker Casillas

La pareja, que se había casado en 2016 y tiene dos hijos, comunicó la separación a través de un mensaje conjunto en redes sociales, asegurando que la decisión se había tomado “de mutuo acuerdo” y con mucho cariño, priorizando el bienestar de sus hijos.