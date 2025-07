Cartagena volvió a ser epicentro del espectáculo luego de la reciente visita del exarquero Iker Casillas, quien fue captado en compañía de una joven colombiana en distintos lugares turísticos de la ciudad. La mujer que aparece en las imágenes es Juliana Pantoja, oriunda de Bogotá y vinculada, según versiones no confirmadas, al sector salud.

La presencia de Casillas en la capital de Bolívar no pasó desapercibida. En redes sociales, Pantoja compartió fotografías junto al campeón del mundo, lo que desató especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos. Las imágenes, en las que se les ve compartiendo momentos en el mar y paseando por la ciudad, dieron pie a toda clase de comentarios en plataformas como Instagram.

Instagram: @julianapantojab Juliana Pantoja e Iker Casillas en Cartagena.

Fue justamente en esa red social donde se desató una polémica luego de que un usuario insinuara que la relación respondía a turismo sexual. “¿Nueva pareja?, eso es lo que ustedes creen, aquí llegan por turismo sexual”, escribió el hombre en una publicación del diario ‘El Universal’. Pantoja no tardó en responder: “Me respetas, yo prostituta no soy. Nos conocimos hace tres años”.

Captura de pantalla Juliana Pantoja responde a comentario ofensivo de un hombre en una de Instagram.

Tras su respuesta, surgieron nuevos comentarios que alimentaron la discusión. La joven ha preferido mantenerse al margen desde entonces, sin ofrecer más declaraciones públicas. Mientras tanto, la atención sobre su identidad y su cercanía con Casillas sigue creciendo.

Iker Casillas es una de las figuras internacionales que recientemente han visitado Cartagena. Días atrás también fue visto Rodri, actual Balón de Oro y mediocampista del Manchester City, quien recorrió el Centro Histórico acompañado de su esposa.

Por ahora, el exfutbolista español no se ha pronunciado públicamente para aclarar los rumores sobre su relación con Juliana Pantoja.