La actriz de contenido para adultos Lina Bina, más conocida en redes como ‘Miss John Dough’, falleció a los 24 años de edad. La repentina muerte de la creadora de contenido e influencer tiene conmocionada a la industria del entretenimiento y a la comunidad digital.

Bina tenía miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Su partida fue confirmada por la Oficina del Forense del Condado de Polk, en Florida, que registró el deceso el pasado martes 5 de agosto, sin embargo se hizo público recientemente.

Aunque las autoridades aún no han revelado las causas oficiales de su muerte, su hermana Moni aseguró al medio británico The Sun que Lina falleció debido a complicaciones causadas por un coágulo de sangre que afectó su corazón y su cuello.

“Era la persona más dulce, auténtica y generosa que conocí. No solo era mi hermana, era mi mejor amiga”, añadió Moni, bastante afectada por la muerte de su hermana.

Por su parte, Miguel Santiago, primo de la joven, también confirmó la muerte de la influencer a la revista People, dando in sentido mensaje: “Mantengan a su familia cerca. Abrácense siempre que puedan”.

Cabe recordar que Lina Bina contaba con más de 195.000 seguidores, quienes estaban al tanto de su vida diaria y su trabajo. La actriz se caracterizó por su contenido espontáneo y un estilo cercano con la audiencia, el cual atrajo a personas de todo el mundo.

Los internautas lamentaron profundamente su repentina muerte, a pesar que su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos estuvo rodeado de controversia. Lina Bina se había ganado el respeto de muchos por su originalidad y por hablar abiertamente de temas como la salud mental y las presiones que enfrentan los creadores en un entorno digital cada vez más competitivo.