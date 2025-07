Jerónimo, el artista argentino que alguna vez causó furor entre los jóvenes con su balada urbana Dos que parecen uno, regresa a Barranquilla, ciudad que considera parte de su historia sentimental y musical. A sus 78 años, el maestro de la canción romántica vuelve y lo hace además de clásicos como: Siempre te voy a querer, No te vayas nunca Viviré por ti o Amor mío, con nuevas creaciones como Íntimos y Bandidos. Estas últimas las presentará por primera vez en vivo en la noche de este en el bar romántico Motivos, ubicado en el barrio San José.

En conversación con EL HERALDO, el artista nacido en Las Cabrelas (Buenos Aires-Argentina) además de presentar sus nuevas propuestas, reflexionó sobre el presente de la música y su lugar en un panorama dominado por las plataformas digitales y modas efímeras.

“Hacer música hoy es como lanzarse al vacío con la esperanza de que aún quede gente romántica que te reciba abajo y te evite el golpe”, expresa con voz firme. “Hoy el marketing ha reemplazado al arte, lo que ves son figuritas que vienen y se van, especialmente en la música romántica, donde cantantes como Shakira sí que son un verdadero fenómeno, porque lleva varias décadas siendo número uno”.

Pese a ese escenario, Jerónimo no baja la guardia. No lo hizo en su juventud, cuando salió de su pueblo con una guitarra eléctrica bajo el brazo y el alma llena de poesía, y no lo hará ahora. Su propuesta se mantiene fiel a su esencia: letras sinceras, arreglos bien cuidados y una voz que canta siempre en primera persona.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/Jeisson Gutiérrez Jerónimo vuelve a visitar Barranquilla con nuevas propuestas.

“Hay una frase que me han dicho mucho: ‘Usted es la banda sonora de mi vida’, y eso me compromete a seguir haciéndolo bien. Mejor que antes, incluso”, dice el artista que con cada gesticulación que da cuenta de su formación teatral.

Acerca de sus nuevas canciones contó que Bandidos la hace a dúo al lado de Fausto de América. “En esta contamos que por muy bandidos que seamos, siempre llega una mujer por la que uno se juega la vida y termina cambiando nuestro mundo. Es un tema de la autoría del compositor colombiano Eduardo Paz, quien también creó el tema Íntimo que es una belleza de letra”.

Un reencuentro con Barranquilla

La capital del Atlántico es un sitio especial para él. La primera vez que vino fue para cantar en el icónico Hotel El Prado. “Era como estar en una película de los años 50, me sentí en Europa, en Venecia, porque El prado es un edificio majestuoso, en ese entonces estaba pintado de blanco. Me fue muy bien y ese recuerdo lo tengo grabado en el corazón”.

Hoy, casi cuatro décadas después, se presenta en un formato íntimo, de tú a tú con ese público que no ha soltado su mano. “Van a escuchar mis canciones en primera persona, por el que las hizo, y tal vez mejor que antes. No hay pistas, no hay pantallas: hay música de verdad, hecho por un enamorado eterno de este mundo”.

Jerónimo habla con pasión de sus inicios, de aquel tiempo en el que no había internet, ni redes, ni plataformas. “Había lápiz y papel, y muchos sueños”.

Así nació Dos que parecen uno, tema que recuerda fue originalmente bautizado como La pareja, pero que cambió de título casi por accidente cuando lo registraron, debido a que ya existía un tema registrado con ese mismo nombre.

También evoca aquel día en el que una orquesta sinfónica conformada por 60 músicos grabó sus canciones, gracias al impulso de un productor que creyó en él ciegamente. “Yo me veía en el espejo todos los días, pero nunca vi el personaje que él vio”.

Otro que tuvo una fe ciega en su talento fue el recién fallecido Leo Dan, quien tras escucharlo le aconsejó que saliera a comerse el mundo.

Consejos desde el alma

Al preguntarle por un consejo de oro que le daría a un joven que quiere hacer baladas hoy, responde sin rodeos: “Cerrar las ventanas, no escuchar lo que suena en la calle y luego debe aguantar el temporal, porque es fuerte, muy fuerte; pero si la llama está encendida, no la apagues”.

Jerónimo asegura que no puede cantar reguetón solo para “encajar” en el mercado. “Puedo hacerlo, incluso creo que lo haría bien, pero no puedo decir groserías. Y si tengo que prostituirme para seguir siendo quien soy, dejaría de ser”.

Jerónimo se presenta esta noche en Motivos Bar y promete dar un concierto donde la nostalgia se mezcla con nuevas emociones, porque aunque el tiempo ha pasado, el amor –como sus canciones– no envejece.

“Lo que van a ver esta noche no es un show, es una conversación musical, es volver a cantar como si el mundo aún creyera en el poder de una buena letra”.