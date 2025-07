El ministro del Interior y precandidato, Daniel Palacios, lanzó por estos días una consulta popular contra el crimen, una iniciativa que busca -entre otros aspectos- castigar a reincidentes, eliminar beneficios judiciales y fortalecer las instituciones que luchan contra el crimen organizado.

De acuerdo con el político, su iniciativa nace a raíz de los actuales indicadores de violencia en el país, que según él, han aumentado de la mano del proyecto de Paz Total.

¿De qué se trata la consulta contra el crimen?

Lo primero que hay que decir es que los colombianos están mamados de que los criminales tengan más privilegios y más beneficios que los ciudadanos honestos y trabajadores. Y por eso Barranquilla está siendo tan golpeada por la criminalidad. Estos grupos como los Pepes, como los Costeños, como los Vega, que están generando tanto miedo en la ciudadanía, pues nos llevan a buscar una iniciativa que le dé herramientas a la justicia y a la fuerza pública para poder luchar contra la criminalidad. Porque nosotros hemos venido diciendo que el que piensa diferente no puede ser el enemigo de Colombia. Los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley y por eso hoy hemos propuesto una iniciativa que busca que seamos millones de colombianos los que salgamos a tomar una decisión sobre qué clase de país queremos o queremos continuar en un país que justifica, que le da beneficios y tratamiento preferencial al de delincuente o un país que se dedica a proteger al ciudadano honesto y trabajador y castigar a la criminalidad.

¿La iniciativa obedece a los resultados de la Paz Total?

La Paz Total ha sido un fracaso total, pero ha sido un fracaso total porque ha puesto al país en una situación de inversión de valores. Aquí estamos en un país donde la política del amor es para el delincuente. La política del amor es para el que dedica su vida a la criminalidad y no para el ciudadano honesto y trabajador que tan difícil le toca luchar para poder sacar a su familia adelante y darles un mejor futuro a sus hijos. Este es un gobierno que ha decidido enaltecer al delincuente en vez de enaltecer al ciudadano honesto y trabajador. Es que yo recuerdo la época cuando los presidentes iban a las regiones a unir y no a dividir, a construir y no a destruir. Cuando los presidentes venían y en las tarimas de los eventos lo que hacían era promocionar, destacar y enaltecer a los ciudadanos ejemplares, al empresario que generaba empleo, al deportista destacado, al científico, al bachiller excelente, al mejor Icfes. Y hoy lo que vemos es un presidente que promueve y enaltece al delincuente hasta llegar al punto que ya ni siquiera ni siquiera les dice delincuentes, sino que les dice personas en proceso de rehabilitación. Hágame el favor.

¿Cuáles son las principales apuestas de esta iniciativa?

Lo que queremos es sancionar la reincidencia, que el que delinque no lo volvamos a ver en la calle a las 24 horas otra vez robando. Lo que queremos aquí claramente es darle las herramientas a la justicia nuestra fuerza pública para poder llevar el delincuente a la cárcel. Y ahí vienen muchas propuestas, como por ejemplo, sacar las cárceles de los cascos urbanos para acabar la extorsión, porque no nos digamos mentiras, nadie quiere vivir al lado de una cárcel. Y por eso hemos propuesto la construcción de cuatro megacárceles. Lo que buscamos es elevar las penas para quienes hacen parte de los de las organizaciones criminales como el ELN, como el clan del Golfo, como las FARC. Y también vamos a insistir en una cosa muy importante y es en la cadena perpetua para los violadores de niños y asesinos de menores de edad.

¿Qué piensa de la crisis de los pasaportes y el manejo que se le ha dado entre los mismos funcionarios del gobierno?

Todo lo que se lo que lo que se refiere al gobierno de Gustavo Petro es caótico. Todo es pelea, todo es división, todo es odio.

Pero varios temas aquí, lo primero, los pasaportes, hombre, eso es una vergüenza, llevan 3 años de gobierno y no han podido definir quién va a continuar con los pasaportes y eso no puede ser una pelea del presidente con sus ministros, es que el pasaporte es para el ciudadano. El que se jode es el ciudadano.

¿Cuál cree que sea el trasfondo de la pelea Petro-Thomas Greg?

La pelea de Gustavo Petro con Thomas Greg no es por el tema de los pasaportes, es porque quieren sacar a Thomas Greg, que ha sido la empresa que ha conducido las elecciones en Colombia durante mucho tiempo. Thomas Greg le servía a Gustavo Petro cuando se eligió representante a la cámara, cuando se eligió alcalde, cuando se eligió senador y ahora que se eligió presidente y ahora para poder quedarse en el poder si ya no le sirve Thomas Greg. Entonces, ahí lo que hemos visto es esas intenciones de Gustavo Petro permanentes de perpetuarse.

Por último, ¿cómo cree que será el último año del Gobierno Petro?

Mucho me temo que este último año va a ser más duro y más doloroso. Lo primero que tenemos que preocuparnos que hayan elecciones libres, que se le den las garantías a la oposición democrática para poder recorrer el país, que los candidatos a la presidencia podamos hacerlo sin miedo o sin temor de que la consecuencia aspirar sea la muerte o el asesinato. Aquí vemos un presidente que está poniendo un escenario muy peligroso. La mejor garantía de una paz política es respetar las reglas de juego y Gustavo Petro no la respeta. Aquí vamos a estar dando la pelea, que no nos intimiden, que no nos vamos a callar, que no es momento de guardar silencio.