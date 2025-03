El pasado lunes 17 de marzo el guionista principal de ‘Coraje, el perro cobarde’, David Steven Cohen, murió a los 58 años.

¿Por qué hubo tres eliminados en ‘La casa de los famosos’ y qué pasó con Yana Karpova?

Melina Ramírez abrió su corazón para despedir a uno de sus “grandes amores”

Hermano de Diomedes Díaz reveló cómo fue el romance del ‘Cacique’ con Betsy Liliana

El encargado de dar la noticia fue el historiador de animación Jerry Beck en su cuenta de Facebook, quien reveló que David habría muerto después de una lucha contra el cáncer.

¿Quién no recuerda a ‘Coraje, el perro cobarde’? Y es que Cohen fue el creador de los diálogos y el artífice para que esa serie animada fuera un éxito.

"Coraje"



Porque David Steven Cohen, el guionista principal de 'Coraje, el perro cobarde', falleció a los 58 años. pic.twitter.com/w8jS0XekyP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2025

La idea principal fue de John R. Dilworth, el creador de la serie, pero Cohen lo convirtió en algo surreal, oscuro y siniestro, como lo quería Dilworth.

Colaboró en la su segunda, tercera y cuarta temporada, y en el penúltimo episodio antes del final de la serie en 2002. “La ballena de arena ataca”, “Klub Katz”, “1000 años de coraje”, y “Sombrero de oro prohibido”, fueron algunos episodios que recuerdan los fans.

El cantante Miguel Bosé regresó a los escenarios tras casi una década

Asimismo, David trabajó en las películas ‘Balto’, The Wubbulous World of Dr. Seuss y ‘Phil of the Future’. ‘Coraje’ fue primero un cortometraje que fue nominado al Oscar y, esto hizo que Cartoon Network le diera luz verde para producir una serie.

El estreno de ‘Coraje, el perro cobarde’ en 1999 fue todo un éxito. Tras 52 episodios de 11 minutos, el show terminó el 22 de noviembre de 2002.