La actriz surcoreana Kang Seo Ha falleció el 13 de julio a los 31 años, tras luchar contra un cáncer de estómago en etapa 4.

La noticia fue confirmada por medios nacionales como Sports Kyunghyang y Soompi, que informaron que la artista se encontraba en tratamiento activo cuando su salud se deterioró de manera irreversible.

Kang, cuyo nombre real era Kang Ye-won, alcanzó reconocimiento en la televisión coreana por su participación en dramas como Heart Surgeons, Schoolgirl Detectives y Nobody Knows. Se había formado en la Universidad Nacional de Artes de Corea, y debutó en 2012 con una aparición en el video musical Getting Farther Away del dúo Brave Guys.

Durante más de una década, Kang Seo Ha participó en múltiples producciones, incluyendo Assembly, The Flower in Prison, First Love Again y Through the Waves, destacándose por su versatilidad y expresividad frente a cámaras. Su trabajo más reciente, la película Mangnaein (In The Net), será estrenado póstumamente en la segunda mitad de 2025.

Compartió elenco con actores reconocidos como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. Aunque su diagnóstico de cáncer gástrico fue reservado, allegados informaron que Kang se sometía a quimioterapias mientras seguía trabajando. La segunda etapa del tratamiento, sin embargo, agravó su condición, provocando su fallecimiento el pasado sábado por la tarde.

Un altar conmemorativo fue instalado en la sala 8 del hospital St. Mary’s de Seúl, donde se espera que fanáticos y colegas le rindan homenaje. El funeral se realizará el 16 de julio, seguido de su entierro en el sitio familiar de Haman, Gyeongsangnam-do.

En redes sociales, actores, productores y fanáticos lamentaron profundamente su partida, recordándola como una figura talentosa, humilde y generosa. “Gracias por tu luz, incluso en el dolor. Ahora puedes descansar en paz”.