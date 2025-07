Julián Arango es uno de los grandes actores que tiene la televisión colombiana. Se le ha visto interpretar desde temidos personajes como ‘Guadaña’ en la serie El Cartel de los Sapos, hasta al diseñador de moda Hugo Lombardi en el universo de Betty, la fea.

Sin embargo, lo que pocos conocen es que Julián ingresó a este mundo motivado por el éxito obtenido por su prima Sandra Reyes, quien falleció el año pasado.

Sandra Reyes, célebre por darle vida a la Doctora Paula en Pedro, El Escamoso. “Ella fue la primera en la familia que fue actriz y me inspiró a actuar. La primera vez que la vi actuar, dije: ‘Yo también puedo’”, le contó el actor a la revista Semana.

Agrega que con siempre fue muy amigo de ella y que siempre que se encontraba todo se convertía en una verdadera mamadera de gallo y creatividad constante.

“Yo llevaba lienzos a la casa de ella y pintábamos cuadros juntos, con mi hermano, los tres, era hermoso. De ella recuerdo mucho la risa, es tan difícil encontrar personas con las que uno se pueda reír genuinamente”.

Sandra, además, tenía una cosa con los detalles, siempre tenía un chocolate, un durazno, algo delicioso que le compartía. “Fue muy generosa. Daba mucho amor”.

Julián también perdió a su padre recientemente, por lo que confiesa atravesar un momento difícil que intenta atenuar con cada recuerdo que atesora a su lado.

“Se me fueron dos personas muy importantes, que me dejaron un gran vacío, porque siempre encontraba momentos para reírme con ellos. Encontrarme con ellos era poder reírme. Y ya no los tengo, pero a la larga, siempre que me río, ellos están presentes”.