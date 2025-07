Alberto Linero ha sido una de las figuras espirituales de mayor renombre en Colombia, sus varias décadas volcadas como sacerdote con su forma única y particular de hablar sobre el cristianismo y Dios le valieron el cariño de muchos feligreses.

Pero hace un par de años decidió colgar la sotana por que se “mamó” como se expresó cuando decidió dejar de ser clérigo y llevar una vida fuera del sacerdocio, pero sin alejarse de la Iglesia a la que tanto se debe.

Dejar de ser cura también, en su caso, implicaba renunciar al celibato del que dijo fue muy respetuoso pero todo eso se acabó cuando le dijo no más al sacerdocio, dijo en entrevista con Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’. Yo fui célibe de verdad. Entonces el problema no era ese”.

Señaló que con su esposa es la única persona con la que ha estado sexualmente y que su primera relación fue a los 50. “Estoy seguro de que no es pecado. Es un don de Dios. Si Dios no hubiera querido que tuviéramos sexualidad, no nos hubiera dado aparatos genitales”, agregó en la entrevista.

La periodista española quiso indagar más sobre su primera vez y reveló que aunque le costó un poco salió adelante: “Siempre he sido precoz, siempre he aprendido fácil. Estaba asustado, pero no tenía miedo de que no fuera… Además, me creo capaz”.

De su miedo también dio fe su esposa, María Alcira Matallana, quien le dio “un siete sobre diez” a su encuentro agregando que aunque no estuvo mal puede mejorar.

Linero tuvo tiempo para lanzar críticas a la Iglesia católica bajo el mando del papa León XIV y le envió una propuesta al jerarca.

“Que acabe el celibato cuando antes, que mire a ver cómo acaba con el clericarismo porque los curas son comunes y corrientes, que ayude a la gente a sentirse cercana, que haga una liturgia más humana para que la gente goce la misa”, aseveró.

Y es que el vicario de Cristo ha defendido el celibato diciendo que este es “un carisma que debe reconocerse, protegerse y educarse”.

Fue a finales de junio que el pontífice estadounidense se expresa sobre el celibato de los sacerdotes, a lo que Francisco ya zanjó también que “nunca autorizará el celibato opcional”.

“Personalmente, creo que el celibato es un don a la Iglesia y yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional”, dijo Francisco en una ocasión y para ello citó la frase de san Pablo VI: “Prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato”, precisó en su momento.