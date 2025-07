Marilyn Patiño, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, ha cautivado al público con su innegable talento y versatilidad actoral.

Originaria de Cali, Patiño ha dejado su huella en exitosas producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’ y ‘Escobar: el patrón del mal’, consolidando una carrera que refleja una sólida formación artística y un compromiso constante con el mundo del entretenimiento.

Recientemente, la vida personal de la actriz ha estado en el centro de atención, a raíz de una reveladora entrevista concedida a La Corona TV.

En este espacio, Marilyn Patiño abrió su corazón al Gordo Ariel y compartió detalles íntimos sobre su último embarazo, aclarando por primera vez la identidad del padre de su hija. Con franqueza, la artista señaló que su experiencia no es aislada y que muchas mujeres enfrentan situaciones similares.

Tras el doloroso fallecimiento de su exesposo, Patiño se mudó a Estados Unidos con sus dos hijos. Allí, encontró un inesperado apoyo en una nueva amistad.

Según relató la actriz, este hombre se convirtió en un amigo incondicional, brindándole un hombro en el que apoyarse durante un período de profunda depresión. “Ese alguien era un amigo incondicional, espectacular. Mi pana, en el que yo lloraba todos los días, en su hombro. Yo estaba pasando por una depresión y él siempre estuvo ahí”, compartió la actriz, visiblemente emocionada.

Sin embargo, la cercanía entre ambos trascendió la amistad y culminó en un momento íntimo e inesperado.

“Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente esa noche sucedió lo inesperado”, confesó Patiño. La actriz no dudó en cuestionar el juicio social ante estas situaciones: “¿Quién no se ha acostado con un amigo? No me digan que nunca han tenido una relación fuera del matrimonio, porque entonces ustedes son santos, ¿no?”.

Patiño enfatizó que, si bien la relación no comenzó con intenciones románticas, la conexión emocional se desarrolló de forma natural.

Uno de los momentos más impactantes de su relato fue cuando reveló la presión que recibió para interrumpir su embarazo. Al enterarse de su estado, personas de su entorno le aconsejaron no tener al bebé, argumentando una supuesta falta de estabilidad económica.

“Ese fue el consejo que me dieron: ‘Marilyn, tú no puedes, interrumpe el embarazo’. Porque, según ellos, no tenía estabilidad económica”, afirmó Patiño, dejando al descubierto la difícil encrucijada personal que enfrentó.