El actor Alejandro Estrada confirmó su separación con Dominica Duque el pasado 1 de julio. A través de redes sociales, el artista recordado por su participación en importantes producciones como ‘Francisco el matemático’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Tu voz estéreo’, ‘Vecinos’, ‘La Madame’ y ‘Las muñecas de la mafia 2’, afirmó que ambos decidieron tomar “rumbos distintos” y que todo terminó en buenos términos, sin dar mayores detalles. Sin embargo, la periodista decidió romper el silencio y entregar su versión de lo ocurrido.

Duque habló sobre su relación con Estrada durante una entrevista para el programa ‘Buen día, Colombia’ y aseguró que está “tranquila”.

“Estoy tranquila. Ya hace un tiempo todo esto pasó. Fue una relación muy bonita y duró lo que tenía que durar”, expresó.

Asimismo, aseguró que las razones por las que decidieron ponerle punto final al amor que nació durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ no tienen nada que ver con alguna traición o la presencia de un tercero.

“Fue en buenos términos. No hay morbo, no hay misterio, no hay terceros. ¿Qué terceros van a haber? Cuando las cosas terminan pacíficamente, la gente siempre quiere buscar algo más, pero no lo hay. No hubo motivo oculto, simplemente es lo que es”, manifestó.

Y añadió: “Cuando el amor se acaba, se termina. No es necesario buscar culpables ni ver otras cosas. El amor cambia, se transforma, y la vida de cada uno sigue su curso. No es que no haya cariño, lo hay, pero ya no es el mismo”.

Durante la entrevista, Duque reveló que por el momento está dedicada a su carrera profesional y que no está recibiendo “hojas de vida”.

“Estoy tranquila y soltera. ¿Con qué tiempo voy a tener pareja? No hay hojas de vida, ni estoy recibiendo”, puntualizó.

El mensaje de Estrada

El artista compartió en redes sociales un emotivo mensaje en que explicó que su relación con Duque, a quien conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, había llegado a su fin.

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la adoración y el cariño mutuo.”, inició escribiendo en la historia publicada en la red social Instagram.

“Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación”, agregó.

En su mensaje, Estrada resaltó los buenos momentos vividos en pareja y aseguró que la periodista es una “mujer increíble”.

“No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden, que necesitan caminos diferentes”, manifestó.

“Vivimos una relación real, bonita y llena de momentos inolvidables, que me dejan recuerdos y aprendizajes muy valiosos. Dominica es una mujer increíble: integra, apasionada por lo que hace y con un corazón enorme”, añadió.

Finalmente, el actor expresó sus buenos deseos para Dominica y agradeció a quienes los apoyaron durante la relación.

“Siempre le tendré un profundo cariño y le deseo, de corazón, lo mejor en todo lo que emprenda”, puntualizó.

@alejoestrada/Captura de video El artista compartió en redes sociales un emotivo mensaje en que explicó que su relación con Dominica Duque, a quien conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, había llegado a su fin.

Recordemos que la pareja confirmó su relación en julio del 2024, la cual surgió luego que Estrada, de 44 años, se separara de Nataly Umaña, quien le habría sido infiel con el panameño Melfi, durante su participación en ‘La casa de los famosos’.