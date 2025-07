Con una sonrisa amplia y una energía que contagia, Rafely Rosario se pasea por los pasillos de la redacción de EL HERALDO como si ya conociera Barranquilla de toda la vida. Sin embargo, esta es su primera visita a la ciudad y al país. “Estoy muy feliz he visto mucha gente bonita y alegre. Me siento como en casa”, dice el cantante dominicano que viene de una de las dinastías más emblemáticas del merengue: Los Hermanos Rosario.

Rafely no es ajeno a los escenarios. Desde muy joven vivió de cerca el frenesí de la música tropical y los ritmos caribeños. De 2005 a 2008, fue parte de la agrupación liderada por su padre, Rafael Rosario, una experiencia que describe como un aprendizaje invaluable. “Quería mostrar lo que aprendí con ellos, pero también comenzar mi propio vuelo”, explica.

Desde entonces, el artista ha venido labrando una carrera en solitario con su proyecto Rafely Rosario Orquesta, en la que propone un merengue joven, fresco y romántico, pero sin perder el característico “swing” que corre por sus venas. “Yo hago un merengue bailable, pero romántico. Es un merengue bomba, cantando bonito, con un flow diferente”, afirma, convencido de que es hora de un relevo generacional en el género.

Una propuesta joven y renovada

Rafely apuesta por un merengue que conecte con las nuevas generaciones sin romper con la esencia del género. En su trayectoria como solista ha lanzado temas que han sido bien recibidos en República Dominicana, como ‘Me liberé’, ‘Cuando nos falla el amor’, ‘Presumo’ y su versión merenguera del éxito ‘La camisa negra’, de Juanes.

Recientemente, ganó el codiciado Premio Soberano (los más prestigiosos de República Dominicana) en la categoría Merengue del Año con su sencillo ‘Mujer Bonita’. El tema fue número uno en Monitor Latino por dos meses consecutivos y lo considera un homenaje a las mujeres, especialmente a las colombianas, que —según dice con picardía— “son preciosas”.

“Cuando escuchamos el tema dijimos: ‘Esto es un palo’. ‘Mujer bonita, tú tienes todo lo que un hombre necesita…’, tiene ese clic con el público, y más aquí en Colombia, donde el merengue se vive con pasión”, asegura.

La premiación fue aún más significativa al estar nominado junto a leyendas como Juan Luis Guerra, su propia familia (Los Hermanos Rosario) y Jandy Ventura, hijo de Johnny Ventura (QEPD). “Todavía no me lo creo, veo el premio en casa y me digo: ‘¡Wow!’”, confiesa con humildad.

Colombia, tierra de merengue

Rafely revela que parte del motivo de su visita a Barranquilla es que, según las estadísticas de plataformas digitales, Colombia —y particularmente esta ciudad— consume más merengue que la propia República Dominicana. “Nos dijeron que aquí comenzó todo, y eso es algo muy especial. Por eso estamos aquí, para mostrar que el merengue sigue vivo y tiene futuro con las nuevas voces”.

Además de presentar ‘Mujer Bonita’, el cantante promociona su nuevo tema ‘Me Gusta’, una adaptación del éxito de Joan Sebastian en versión merenguera. El videoclip se grabó en Bogotá y está disponible en todas las plataformas digitales. “Es un arreglo refrescante, con una colombiana hermosa en el video, sé que les va a gustar”, dice con entusiasmo.

El peso del apellido

Llevar el apellido Rosario le ha abierto muchas puertas, pero Rafely sabe que sostenerlas abiertas depende de su talento y autenticidad. “Soy fan de mi papá, él es mi ídolo, pero hay que forjar su propio camino. Estoy agradecido por todo, pero ahora quiero que la gente vea quién es Rafely Rosario como artista, como solista”.

Con la energía de quien sabe lo que quiere, Rafely se despide de Barranquilla con la promesa de volver, esta vez con su orquesta y mucho swing. “El merengue no está muerto, solo necesita nuevos rostros y nuevas historias. Y yo vengo con una propuesta para que el merengue siga bailando por muchas generaciones más”.