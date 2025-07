La actriz, escritora y presentadora Isabella Santodomingo, reconocida por su trayectoria en televisión y literatura, ofreció recientemente declaraciones sobre una experiencia laboral difícil con la actriz Danna García, durante la grabación de la telenovela ‘Perro amor’.

Las declaraciones surgieron en una conversación con el periodista Carlos Ochoa, en la que Santodomingo explicó que, pese a su admiración por la actriz, la relación entre ambas fue tensa.

“Danna no me quería mucho, y fue rarísimo porque yo amaba su trabajo. Para ‘Victoria’, personalmente pensé en ella. Yo dije: esta historia la escribí pensando en Danna García”, dijo Santodomingo.

La barranquillera relató que, durante las grabaciones de ‘Perro amor’, el contraste entre los personajes de ambas actrices habría influido en la dinámica entre ellas.

“La mía era la millonaria, lanzada, infiel, con los comentarios sarcásticos, etcétera, y lo de ella era como la niñita de pueblo, humilde y bueno, no sé qué pasó ahí porque la prensa empezó a darle mucho bombo a mi personaje sobre todo”, contó.

“No sé qué pasó, pero creo que a ella no le gustó que el contraste entre su personaje y el mío fuera tan grande”, explicó.

Santodomingo también mencionó que la atención mediática comenzó a inclinarse hacia su personaje, lo que posiblemente generó incomodidad en García.

Según narró Isabella, uno de los momentos que habría intensificado la tensión ocurrió durante una entrevista organizada por el periodista Julio Sánchez Cristo. El encuentro tendría lugar en un teatro de Bogotá con los protagonistas de la novela, pero Sánchez Cristo habría solicitado hablar solo con Santodomingo.

“Dijo: ‘Yo necesito entrevistar es a Isabella, porque el personaje de esta novela es Isabella Santodomingo’. Eso le molestó a Danna”, contó.

Aunque Santodomingo afirmó no haber tenido control sobre ese momento, reconoció que la situación marcó un antes y un después en la relación con su compañera.

“No fui yo. Pero después de eso empezaron a darme más visibilidad, me hicieron un artículo muy bonito, salía con el perro... y ella no salía en ninguna parte. Creo que eso generó choques, aunque yo no lo entendí. Al contrario, la serie ‘Victoria’ la escribí para que Danna fuera la protagonista”, finalizó.