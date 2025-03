Por primera vez hubo tres participantes eliminados en ‘La casa de los famosos Colombia’ en una misma noche. La Abuela, Sebastián Arias y Yana Karpova tuvieron que abandonar el reality este domingo 16 de marzo.

Una nueva noche de eliminación tenía nerviosos a los participantes, como ocurre cada domingo, pero sobre todo a los seis que estaban en riesgo de salir: Melissa Gate, Karina García, La Liendra, La Abuela, Yana Karpova y Sebastián Arias.

Durante el día, Melissa Gate y Karina García protagonizaron una fuerte discusión en ‘el brunch’, espacio en el que la primera comenzó tratando de “chismosa” a la segunda.

“Este es tu modus operandi, que vas y les cuentas algo a tus amigas, lo cuentas siempre a tu manera y a tu estilo, siempre victimizándote. Después van tus amigas y me caen por culpa de los chismes que han creado, entonces me pareces superfalsa y doble cara”, dijo Melissa.

A lo que Karina respondió muy molesta: “A mí me respetas, es más siempre trato de evitar los problemas y usted lo sabe, entonces más respeto… Entonces yo no soy una doble cara, chismosa y falsa, deja de ser tan mentirosa… Por qué te quieres engañar tú misma si sabes que yo no soy así”.

El ambiente en ‘la casa’ se tornó aún más tenso luego de esta discusión. Pero horas después hubo una situación que dejó aún más sorprendidos tanto a los participantes como a los televidentes: la inesperada salida de Yana Karpova.

Minutos antes de la eliminación, ‘el Jefe’ hizo la dinámica de ‘Congelados’ y entró a ‘la casa’ el cantante de música urbana Cris Valencia, novio de Yana Karpova. Tras saludarla con emoción, le comunicó que debía irse con él.

“Me tienes demasiado orgulloso, te extrañé, te está yendo muy bien afuera, tienes demasiados fans, te están apoyando muchísimo, la estás rompiendo. Te tienes que venir conmigo, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos, tenemos que solucionar cosas allá afuera, hay cosas importantes que arreglar”, le dijo.

‘El Jefe’ intervino para confirmar lo que estaba diciendo Cris Valencia. “Yana, gracias por aceptar la invitación. Salgan de la casa”, ordenó.

Cuando salió la pareja, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le informaron a los participantes de “Yana se fue por motivos personales. Es algo delicado que debe resolver rápidamente”, sin dar detalles de lo que ocurría.

Tras una jornada cargada de fuertes emociones, se llevó a cabo la eliminación. La primera en volver a ‘la casa’ fue Melissa Gate, quien obtuvo el 54,20 % de los votos. Le siguió Karina García y La Liendra, quedando como nuevos eliminados La Abuela y Sebastián Arias, quien llevaba poco más de una semana en el reality.