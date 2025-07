El Desafío Siglo XXI arrancó el pasado miércoles 2 de julio con toda la fuerza gracias a la aparición estelar de Emanuel Mendoza, mejor conocido como ‘Búfalo’.

Murió Lee Seo-yi, reconocida actriz surcoreana: ¿en qué K-dramas apareció?

BTS oficializa su regreso anunciando una gira mundial y nuevo álbum para el 2026

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs se libra de la cadena perpetua

Este gigantesco fisicoculturista, de 1,90 metros de altura participó en esta nueva edición de uno de los reality más visto por los colombianos.

La presentadora Andrea Serna anticipó que había una sorpresa: “Creo que no están ni cerca de saber lo que va a suceder”. Y es que Búfalo, considerado el hombre más fuerte de Colombia, sorprendió a todos arrastrando una enorme tractomula con una cuerda atada a su cuello, dejando boquiabiertos a los integrantes de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Andrea reveló que buscó personalmente a Búfalo para motivar a los concursantes, quienes luego debieron demostrar su capacidad de trabajo en equipo replicando la hazaña. Organizados y con la ayuda de cuerdas, tuvieron que mover cuatro tractomulas idénticas a la de Búfalo en apenas tres minutos.

La dinámica premiaba al equipo más rápido multiplicando su dinero. En una competencia intensa, el equipo Gamma se llevó la victoria y acumuló 104 millones de pesos. Alpha consiguió 68 millones, Beta 48 millones y Omega no ganó nada.

Anthony Zambrano lideró el equipo Gamma con su fuerza

Anthony Zambrano, medallista olímpico y parte del equipo Gamma, contó cómo lograron imponerse, pues al principio no se movía la mula y tuvieron que hacer otra estrategia.

“Al principio no se movía nada la mula. Tomé la delantera cuando el capitán se agotó, me puse al frente como en una carrera de 400 metros. Nos motivamos, empujamos con todo y al final logramos rodarla un poco más que Alpha. Lo dejamos todo en la pista, estamos felices y vamos por más, porque Gamma no tiene límites”, contó cuando Andrea le preguntó.

Ahora, los colombianos esperan con ansias cada noche para conocer cómo los participantes se desarrollarán en las pruebas.