Un motociclista perdió la vida durante la noche de este martes 18 de noviembre tras chocar violentamente contra un semoviente en la concurrida vía la Cordialidad.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Julio César Mejía, mayormente conocido por sus familiares y allegados como ‘Julio Pistola’, quien era oriundo del municipio de Luruaco.

El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 65, sector Molineros del municipio de Sabanalarga, cuando la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta en sentido Barranquilla – Cartagena.

Durante el recorrido, un búfalo apareció sorpresivamente en la carretera y a ‘Julio Pistola’ no le dio tiempo de frenar, por lo que terminó chocando con el animal.

Tras el violento impacto, el conductor cayó al carril contrario, siendo posteriormente arrollado por un vehículo tipo camión que transitaba en sentido Cartagena – Barranquilla.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la hipótesis preliminar de la Policía del Atlántico señala que, el accidente se habría generado por la presencia de semovientes sin control ni medidas de seguridad sobre la vía pública, situación que constituye un riesgo para todos los actores viales.

Al lugar llegaron agentes del Cuadrante Vial, quienes realizaron el procedimiento de inspección técnica y los actos urgentes correspondientes.

El caso fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su investigación.

La Policía Nacional hace un llamado a los propietarios de ganado y a la comunidad en general a adoptar medidas responsables de manejo y contención de semovientes, y a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la movilidad segura a través de la línea 123, donde profesionales de policía atenderán su requerimiento garantizando absoluta reserva.