En medio de un operativo, miembros del GAULA de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de dos sujetos que pretendían intimidar y exigir dinero producto de una extorsión a una víctima en plena vía pública del sector de Caribe Verde.

De acuerdo con las autoridades, la detención se obtuvo tras las labores de campo adelantadas por los investigadores, quienes lograron ubicar a los individuos justo en el momento en que materializaban la extorsión.

Se conoció que los detenidos se habrían identificado ante su víctima como miembros de Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, mediante amenazas directas e intimidaciones constantes, exigían a la víctima el pago de $2 millones.

En sus amenazas, advirtieron a la víctima que, de no acceder a la exigencia económica, atentarían contra su vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que uno de los capturados presenta antecedentes por los delitos de daño en bien ajeno y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Durante el procedimiento también fueron incautados un teléfono celular, una motocicleta y la suma de un millón de pesos, producto de la extorsión.