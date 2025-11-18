Un ataque sicarial registrado al mediodía de este martes dejó un hombre muerto y otro herido en el barrio Las Colonias, municipio de Soledad.

El hecho ocurrió hacia las 12:15 p. m. en la calle 55 con carrera 16A, cuando dos sujetos vestidos con buzos azules, a bordo de una motocicleta NKD de color negro, interceptaron a las víctimas que se encontraban en vía pública.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, el parrillero desenfundó un arma de fuego y abrió fuego en repetidas ocasiones contra los hombres. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Uno de los afectados, identificado como Francisco Javier Verdi Molina, de 28 años y de nacionalidad venezolana, recibió cuatro impactos de bala en el rostro. Aunque fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Soledad, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Minutos más tarde, al Hospital Juan Domínguez Romero llegó un segundo lesionado, identificado como Yair Enrique Correa Ramírez, de 44 años, quien manifestó haber resultado herido en el mismo ataque ocurrido en el sector.

Domínguez Romero presenta una herida en el hombro derecho y otra en la zona de la oreja derecha, permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades manejan el hecho como un caso de sicariato y activaron los procesos de investigación correspondientes. En el lugar hicieron presencia investigadores de SIJIN y SIPOL, mientras que el CTI realizó la inspección técnica al cadáver.