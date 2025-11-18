Un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades se registró en la mañana del pasado lunes 10 de noviembre en el barrio Las Colonias, en el sur de Barranquilla, donde un hombre identificado como Gabriel Affif Suárez Sánchez, de 41 años, falleció luego de ser encontrado por sus familiares en delicado estado de salud en su habitación dentro de su vivienda.

El caso ocurrió hacia las 10:00 a. m. en la carrera 15A con calle 55F, cuando allegados ingresaron a la habitación del hombre y lo hallaron en condiciones críticas.

Ante la emergencia, lo trasladaron de inmediato al Hospital Universidad del Norte, ubicado sobre la calle 30, donde los médicos de turno confirmaron que llegó sin signos vitales.

Las causas del deceso aún no han sido establecidas y continúan bajo investigación.

Uniformados de la Sijín y personal del Sipol asumieron la investigación del caso correspondiente.

El CTI realizó la inspección del cadaver, siendo trasladó el cuerpo a Medicina Legal con el fin de practicar la necropsia que determinará las circunstancias exactas de su muerte.