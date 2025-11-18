Un hombre identificado como Álvaro Francisco Ramos Lozano, de 52 años, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la calle 82 con carrera 81-35, en el barrio San Salvador, localidad de Riomar, al norte de la ciudad de Barranquilla.

El hecho se registró el pasado lunes festivo 17 de noviembre, a las 9:37 de la noche, cuando los familiares ingresaron a la vivienda y encontraron al hombre tendido en el piso, sin signos vitales y con lo que aparentaba ser una herida con arma blanca en la zona de la garganta, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, uniformados de la patrulla de vigilancia de la Policía Nacional llegaron al sitio y trasladaron al hombre hasta la Clínica La Misericordia, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

Posteriormente, integrantes del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a las instalaciones de Medicina Legal.

Tras la necropsia, se establecerá con exactitud cuál fue la causa real de su muerte, ya que hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial esa información.

Entre tanto, uniformados de la Sijín y funcionarios de la Sipol adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon este caso.