El cantante de música popular Yesion Jiménez realizó una importante denuncia a través redes sociales. El intérprete de ‘Aventurero’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘El desmadre’, advirtió a sus seguidores que su imagen está siendo utilizada para estafar personas.

Leer más: Video: trabajador de un almacén cayó al vacío por estar viendo el celular

“Definitivamente me va a tocar hacer un video para aclararles algo, porque estoy un poquito preocupado y triste. Yo no sé si ustedes de pronto saben que normalmente al día me puedo tomar de 100 a 200, 300 fotos, así es algo 100% normal”, indicó.

Es increíble la cantidad de gente que está estafando con fotos mías en mi perfil, dizque primos, hermanos, tíos, que están pidiendo plata prestada, que están buscando apartamento, que necesitan, no sé qué, que yo estoy pidiendo ayuda para no sé qué”, agregó el artista.

Le puede interesar: Video: Búfalo hizo su aparición en el ‘Desafío del Siglo XXI’ arrastrando una tractomula de 17 toneladas

Ante estas acciones, el músico decidió aconsejar a sus seguidores para que tuvieran precaución y tomen medidas de llegar a recibir un mensaje de este tipo, para evitar caer en estafas.

“Dejen de ser tan ingenuos. Es muy importante que todos entiendan que cualquiera se puede tomar una foto conmigo, ponerla en un perfil y poner se a decir mil cosas”.

Lea además: Mhoni Vidente predijo que en julio habrá un atentado contra una figura política que podría dar inicio a una guerra

Asimismo, indicó que ya tienen una persona identificada en Medellín.

“Tenemos un pela’o en Medellín, ya identificado. Pero bueno no se dejen estafar”, puntualizó.