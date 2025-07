Un tenso cruce de palabras protagonizaron este martes los presidentes Gustavo Petro y Emmanuel Macron durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se realiza en Sevilla, España. El mandatario colombiano lanzó duras críticas a los países desarrollados, mientras que su homólogo francés le exigió “respeto” y lo acusó de caer en simplificaciones.

Durante su intervención, Petro sostuvo que en los últimos años las prioridades de los debates internacionales han cambiado, desplazando el tema climático a un segundo plano, mientras crece el discurso antimigratorio en Europa y Estados Unidos.

“Diré lo siguiente, ya que no me queda mucho tiempo de gobierno: hace tres años, el problema fundamental de las reuniones internacionales era la crisis climática y hoy es la migración, los votos se consiguen alrededor del discurso antimigrante”, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano señaló que ciertos sectores políticos del norte global niegan la existencia de la crisis climática y responsabilizó a un electorado “mayoritariamente ario” por permitir esa narrativa.

“Hay un electorado mayoritariamente ario en estos países, que son del G20 y emiten mucho CO2, que permiten a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática. Es más fácil ganar los votos con mentiras y fetiches, diciendo que se va a vivir mejor si los que no tienen el mismo color de piel, ni la misma religión, se expulsan”, expresó Petro.

En su intervención, el presidente también criticó la forma en que se gestionó la distribución de las vacunas contra el COVID-19, denunciando un trato desigual hacia los países del sur.

“Presidente Macron, sí se pueden producir el doble de vacunas en Sudáfrica, pero cuando la gente estaba muriendo por covid-19, ¿qué tan rápido llegó a un país y qué tan rápido a otro? Yo lo vi y fui testigo, llegó primero a Estados Unidos y a Europa. ¿Cuántos muertos gratuitos hubo?, mucho menos en Europa que en los países pobres”, reclamó.

Las afirmaciones de Petro no tardaron en generar respuesta. Apenas finalizó su intervención, Macron tomó el micrófono y, visiblemente incómodo, cuestionó los señalamientos. “Nunca le doy lecciones a alguien del sur y es extraño hoy recibirlas”, dijo el presidente francés, quien pidió no simplificar la situación política en Europa y recordó que en su región también existen líderes comprometidos con frenar el avance de la extrema derecha.

“Exijo el mismo tipo de respeto, pues tenemos políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y luchan contra la extrema derecha. No simplifiquemos la realidad de nuestra vida política. En Sudamérica hay líderes excelentes y en el norte también hay políticos que quieren construir un nuevo modelo”, agregó Macron.

El líder francés aseguró además que, contrario a lo que insinuó Petro, la migración no es una obsesión en Europa y que el tema solo había sido mencionado hasta ese momento por el mandatario colombiano. “Gustavo, usted es el primero en esta reunión en hablar de la migración, nadie lo ha hecho antes de usted, entonces no estamos obsesionados con la migración. No se trata de darles lecciones a las personas del otro lugar, usted viene del sur y sé que hay personas del norte que también tienen buenos discursos. Tenemos que trabajar juntos y basarnos en los datos y la ciencia”, concluyó.

El presidente Petro, que ostenta este año la presidencia pro tempore de la CELAC, viene promoviendo un discurso internacional que critica abiertamente a las potencias occidentales y se opone a la extrema derecha, así como a las acciones militares de Israel en Gaza, temas que también han generado roces en los escenarios multilaterales.