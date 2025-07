Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro y actual canciller de la República, anunció este miércoles su renuncia al cargo.

La decisión, que se venía rumorando en los últimos días, fue confirmada por la propia ministra de Relaciones Exteriores, a través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, donde expresó los motivos que la llevaron a apartarse del Gobierno y se refirió a su trayectoria al lado del mandatario.

Leer más: Ecomoda abre sus puertas como abrebocas de la segunda temporada de ‘Betty la fea, la historia continúa’

Esta noticia causó gran polémica en el país, por lo que diferentes sectores políticos se han pronunciado. Sarabia explicó que su decisión se fundamenta en un punto de quiebre con el Gobierno que, según ella, va más allá de diferencias menores o debates puntuales.

Cabe recordar que la saliente jefa de la cartera diplomática proponía que Thomas Greg & Sons siguiera con la elaboración de las libretas mientras Portugal traslada las capacidades a la Imprenta Nacional, pero el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, plantea en un tiempo récord suscribir el contrato con los portugueses para que la Imprenta empiece a elaborar los documentos con las especificidades técnicas que se requieren.

Al parecer, este sería el motivo de su renuncia, sin embargo no fue lo que la canciller expresó en su comunicado.

Por su parte el excanciller Julio Londoño aseguró, en entrevista con La W Radio, que la canciller Sarabia no tenía otra opción distinta a renunciar, ya que desde hace un tiempo ha venido siendo desautorizada por el presidente Gustavo Petro, lo que indicaría que el jefe de Estado no quería su presencia en el cargo.

Ver también: Muerte de Diogo Jota: autoridades españolas revelan posible causa del fatal accidente

“La canciller no tenía otra opción que presentar su renuncia, no es solamente el hecho de los pasaportes sino una acumulación de hechos que el país y la comunidad internacional habían venido viendo de tiempo atrás, una desautorización del presidente a la ministra y no tenía otra alternativa que presentar su renuncia”, dijo Londoño.

Asimismo la excanciller María Emma Mejía señaló en La W que si Laura Sarabia hubiera dejado de firmar el contrato de pasaportes con Portugal y la Imprenta Nacional, hubiera “cometido un gravísimo error”, y que “era impresentable que se quedara”.

Mejía mencionó además, que debido al tema de los pasaportes y Thomas Greg & Sons ya se han perdido tres cancilleres.

“Esto es un problema que no debió haber existido porque Colombia lo hizo con una empresa que está especializada en ese tema y ha sido reconocida”, dijo en medio de la entrevista.

Por otra parte, la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó también al medio antes mencionado que la renuncia de Sarabia obedece a la inconformidad del presidente Petro sobre el trabajo de la canciller, ya que la desautorización pública y constante que le hacía indicaría aquello.

Le sugerimos: El carro de Diogo Jota y su hermano quedó calcinado en la autopista tras el accidente mortal

“Cuando el presidente desautoriza a un ministro de esa manera le está indicando obviamente que no es la persona que debe estar ocupando esa posición”, enfatizó Ramírez.

La exfuncionaria coincidió con el excanciller indicando que “no había ninguna opción distinta que renunciar, pero más allá de la renuncia de ella, está la ilegalidad de una contratación hecha a dedo desde la Presidencia de la República, cuando todo esto debe obedecer a una licitación pública con varios oferentes”, dijo refiriéndose al tema de los pasaportes.