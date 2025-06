El domingo 16 de marzo abandonó de manera misteriosa ‘La casa de los famosos Colombia’ la cantante y creadora de contenido rusa Yana Karpova.

Tomada de Instagram @la_rusayana

Ese día, horas antes de la gala de eliminación, Yana Karpova recibió por sorpresa la visita de su novio, el cantante de música urbana Cris Valencia, quien le comunicó que debía irse con él.

“Me tienes demasiado orgulloso, te extrañé, te está yendo muy bien afuera, tienes demasiados fans, te están apoyando muchísimo, la estás rompiendo. Te tienes que venir conmigo, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos, tenemos que solucionar cosas allá afuera, hay cosas importantes que arreglar”, le dijo.

‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’ intervino para confirmar lo que estaba diciendo Cris Valencia. “Yana, gracias por aceptar la invitación. Salgan de la casa”, ordenó.

Por su parte, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán manifestaron: “Yana se fue por motivos personales. Es algo delicado que debe resolver rápidamente”.

Casi tres meses después y tras haberse terminado el reality, que tuvo como ganador al barranquillero Andrés Altafulla, la cantante rusa publicó en redes sociales un video explicando el verdadero motivo por el que tuvo que abandonar la competencia en marzo pasado.

“Por fin decidí a confesar por qué salí de La casa de los famosos. Ustedes siempre lo preguntan y creo que merecen saber, al menos algo de lo que pasó”, comenzó diciendo la también ‘influencer’.

“Resulta que yo tengo una persona en mi vida que es muy envidiosa, que me quiere sacar de todos mis proyectos, que me quiere dañar mis proyectos, cortar mis alas, sacarme de todas las oportunidades que aparezcan en mi vida. Es una persona de mi pasado que no aguantó verme en las pantallas cumpliendo mis sueños”, aseguró Yana Karpova sin revelar nombres.

Contó que al salir de ‘La casa de los famosos recibió amenazas de esa personas a través de mensajes por redes sociales.

“Logró dañar este proyecto que yo tenía. Después yo voy a aparecer en otras pantallas, en otros proyectos”, sostuvo.

Yana Karpova dijo que esta persona se encargó de meterla en problemas mientras ella competía en el reality para que tuviera que salir a solucionarlos.

“Me tocó salir para arreglar unos asuntos que esa persona armó e inventó (...) Esa persona no es figura pública. Yo nunca me rindo, por eso estoy donde estoy y me siento muy orgullosa de mí”, expresó.