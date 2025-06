Coincidiendo con su gira norteamericana de ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira sorprendió a sus fans con un anuncio muy especial.

Fue nada más y nada menos que el lanzamiento de su marca de productos para el cabello, llamada Ísima. Todo comenzó con una publicación nostálgica en redes, donde la cantante mostró la evolución de su cabello a lo largo de sus 30 años de carrera.

Instagram wwd Shakira lanzó productos para el cabello llamada Ísima.

“Hoy es el primer día de mi gira por Norteamérica, y mirando hacia atrás, puedo ver cuánto la forma en que elegí llevar mi cabello definió la época en la que estaba y la forma en que me sentí”, escribió.

Pero, la mención a la cuenta @isima generó especulaciones. El pasado martes 10 de junio, la artista reveló oficialmente que Ísima es su nueva línea capilar, inspirada en su propia experiencia personal.

En un video, contó que el producto que usaba antes de salir al escenario, y que tantos notaron, es parte de la gama. “¡Esa es mi nueva línea!”, anunció.

“¿Se acuerdan cuando me vieron usando esto, que es lo que utilizo siempre antes de cantar, cuando me estoy preparando para salir al escenario? Pues esa es mi nueva línea de productos. Se llama Ísima y ya está aquí“, corroboró en la grabación.

Instagram shakira Shakira con sus productos de cabello.

En entrevista con People en Español, Shakira explicó que la idea nació de una necesidad de cuidar su cabello, dañado por años de tintes, decoloraciones y tratamientos agresivos. Al no encontrar productos adecuados, comenzó a crear sus propias fórmulas caseras, hasta decidir llevarlas al siguiente nivel con ayuda de profesionales.

“He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, dijo la artista.

¿Qué es Ísima?

Ísima debuta con ocho productos que son: shampoos, acondicionadores, mascarillas y tratamientos formulados bajo un método patentado llamado sistema trimodal, basado en la Biotricología, que atiende la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula capilar.

Shakira criticó que muchas marcas reducen las texturas a categorías limitadas como “rizado”, “lacio” o “encrespado”, dejando a muchas personas fuera.

X @Kate_81919 Shakira lanza su línea de productos para el cabello

“Mi pelo ha pasado por tantas y tantos agentes agresores que me he visto en la necesidad de hacer mis propios menjurjes. Me iba a la farmacia, le pedía al farmaceuta que me hiciera mi propio champú, mi propio acondicionador con los ingredientes que yo quería, porque no encontraba nada que colmara esas necesidades que tiene mi pelo”, relató.

El nombre, explicó, tiene un doble significado. Por un lado, es un superlativo que representa abundancia de “más es más”. Y por otro, guarda un guiño personal a Isabel, su segundo nombre.

Estará disponible a partir del 16 de junio en isima.com y en tiendas físicas Ulta Beauty en Estados Unidos. “La mujer latina no se puede conformar con poco”, insistió la barranquillera.