El cantante Andrés Altafulla resultó siento en gran ganador del reality ‘La casa de los famosos’. El barranquillero llegó al grupo de cuatro finalistas en compañía de Emiro, La Toxicosteña y Melissa Gates, con quienes disputaría el título.

Leer más: Video: así fue el grito de Manelyk cuando dieron a Altafulla como ganador de ‘La casa de los famosos’

El intérprete de ‘Amigos nada más’ se quedó con el 51, 84% de los votos por parte de los televidentes, quienes lo apoyaron hasta último minuto, para que se quedara con los 400 millones de pesos.

Y es que días antes que se conocieran los resultados de las votaciones, el artista de 32 años recibió el respaldo de decenas de reconocidos generadores de contenido, cantantes y hasta deportistas. Los jugadores de la selección Colombia no se podían quedar atrás, por lo cual Daniel Muñoz y Luis Díaz le enviaron un mensaje de apoyo y pidieron a los seguidores del programa votar a favor de Altafulla.

Y es que hasta la esposa del delantero guajiro, Geraldine Ponce, se sumó a la tendencia y expresó su apoyo al cantante.

Le puede interesar: Video: reina de belleza se niega a entregar la corona a la nueva ganadora en Paraguay

La reacción de Geraldine Ponce tras conocer el resultado de ‘La casa de los famosos’

Luego que Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaran el veredicto que daba como ganador a Andrés Altafulla de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, la esposa del futbolista del Liverpool publicó un video en el que evidenciaba la euforia que se vivía en las calles de Barranquilla a causa del triunfo de cantante.

A través de una historia, Gera Ponce mostró como las personas saltaban, bailaban y salían en sus vehículos para celebrar.

“Ganó la bacanería, ganó la costa, carajo. Goool de Lucho Díaz.”, se lee en el post.

Video: esta fue la reacción de Yina Calderón luego de que Altafulla quedara como ganador de ‘La casa de los famosos’

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la reacción de Yina Calderón, quien, visiblemente afectada, evitó mirar a Altafulla cuando este ingresó al set con el maletín de ganador.

Calderón no pudo contener las lágrimas y fue captada por las cámaras mientras intentaba mantenerse al margen del festejo. Pero es que no lloraba de felicidad sino de rabia porque según la empresaria el resultado no fue el correcto.

Yina tuvo múltiples enfrentamientos con Altafulla durante su estancia en el reality, expresó en varias ocasiones su desacuerdo con su forma de jugar, acusándolo de victimizarse. Su incomodidad al ver a Melissa Gate perder la competencia fue evidente, reflejando una tensión que se mantuvo hasta el último día.

Igualmente, el reality del Canal RCN cerró una temporada intensa y con altos niveles de audiencia en las redes sociales.