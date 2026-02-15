Nadie escapa al ritmo de moda. Ni siquiera Luis Díaz pudo gambetear la tendencia que se ha tomado las redes sociales, Chévere, la canción de la artista barranquillera Aria Vega. A pesar de las distancias, el guajiro y su familia siguen muy conectados con todo lo que sucede en la capital del Atlántico y en Colombia en general.

Leer también: Mauro Manotas se estrena como titular en el Real Cartagena y anota cuatro goles

Desde Alemania, un día después de la victoria del Bayern Munich 3-0 sobre Werder Bremen, en la Bundesliga, Lucho, su esposa Geraldine Ponce y sus hijas Roma y Charlotte, entraron en la tendencia del momento en redes sociales y bailaron la versión remix del tema, en el que Aria Vega comparte micrófono con Ryan Castro, el reconocido cantante y compositor antioqueño de música urbana.

Los cuatro integrantes de la familia Díaz Ponce le pusieron sabor y alegría al video que grabaron en medio del frío que se vive por estos días en Múnich, con temperaturas entre -2 y -8 grados centígrados. Una manera de sentir en la lejanía una dosis de calorcito carnavalero.

Leer también: Werder Bremen 0, Bayern Munich 3: el equipo de Luis Díaz sigue goleando en Alemania

Chévere es una de las canciones que ha sonado con muchísima fuerza durante la actual edición de las tradicionales fiestas de ‘Curramba’. Aria Vega también tiene pegado Ay mama, un tema que menciona a Luis Díaz.

“Pero como mi tiburón ninguno / cuando la nota patea / como Lucho Díaz en el Junior / pienso en mi bwoy / y su fili al desayuno / entre el humo me dice que / ay mama estás como pa′ darte / como el solecito te da en la piel / mama como lo sabe’ hacer / mama mama mama”, dice parte de la tonada.

Ponce, que se encuentra embarazada, ya había compartido en sus historias unas imágenes con la canción de Aria Vega donde se nombra a su esposo.

Leer también: Gabriel Fuentes tiene nuevo equipo en Brasil

Ryan Castro, que participa en el remix de Chévere, hizo amistad con el futbolista durante la producción de los videos sobre El ritmo que nos une, la composición dedicada a la selección Colombia que es interpretada por el paisa y en la que intervienen cantando Lucho y Juan Fernando Quintero.

BAYERN TAMBIÉN DIJO PRESENTE EN EL CARNAVAL

El equipo alemán no ha escapado a los días de jolgorio que se están viviendo en Barranquilla. El ‘community manager’ de la cuenta del Bayern Munich en español en la red social X, que suele generar acertadas y jocosas publicaciones con expresiones y cuestiones alusivas al Caribe colombiano, no se quedó atrás en esta época carnavalera.

Leer también: Marcelo Martins vuelve al fútbol, casi dos años después del retiro, pensando en la selección Bolivia

En uno de sus post puso la imagen de una las figuras emblemáticas de la celebración, varios escudos del club bávaro y el siguiente mensaje: “Ninguna marimonda se resiste a esta pasión. Llevamos el ‘Mia San Mia’ (“Nosotros somos nosotros”, lema del Bayern) grabado en el corazón. ¡Barranquilla, en el Bayern se baila tu tradición!”.