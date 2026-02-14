No se apagó. No se le ha mojado la pólvora. Mauro Manotas sigue siendo un artillero y ya lo empezó a demostrar en el Real Cartagena. En su primer partido como titular, el ariete atlanticense consiguió cuatro dianas y el cuadro heroico venció 4-1 al Atlético FC, el viernes en el estadio Jaime Morón, de la capital de Bolívar.

Manotas abrió el marcador a los 7 minutos de juego, cuando un defensor visitante dejó un rebote servido y el atacante, con el olfato goleador que le caracteriza, aprovechó con un remate que infló la red.

El segundo tanto de Manotas se presentó en el minuto 42, al conectar un centro al segundo palo desde el costado derecho, y el tercero surgió en el tercer minuto de adición (45+3), a través del cobro de una pena máxima.

El cuarto de su cuenta y del Real Cartagena llegó a los 76, luego de recibir una pelota en la línea defensiva, superar a su marcador y resolver con un disparo certero ante el achique del guardameta.

Jhonier Alomia había descontado a los 50, con una anotación de cabeza tras envío aéreo desde la zona diestra.

UNO, DOS, TRES, CUATRO



POKER DE MAURO MANOTAS! pic.twitter.com/N25xOVlRbr — Real Cartagena TV (@RealCartagenaTV) February 14, 2026

EL RENACER DE UN GOLEADOR

Manotas, que padeció el infortunio de las lesiones de rodilla durante su estancia en el fútbol mexicano, comenzó a reencontrarse con su mejor fútbol y su poder goleador en el Real Cartagena.

El delantero sabanalarguero surgió en Uniautónoma FC y luego se marchó al fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde jugó con éxito en el Houston Dynamo. Posteriormente aterrizó en el balompié azteca, donde militó en Xolos de Tijuana y Atlas, pero lamentablemente estuvo más tiempo en departamento médico que en las canchas.

El atacante de 30 años de edad, perteneciente a Colombiagol, la empresa que maneja al cuadro heroico, aspira impulsar nuevamente su carrera en la segunda división del balompié nacional.

En el Houston Dynamo se destacó por su potencia y capacidad de definición, convirtiéndose en un puntero confiable y acumulando 48 goles en 129 apariciones en temporada regular.

En diciembre de 2020 llegó a Tijuana, donde disputó 47 partidos, aportando al ataque con goles y asistencias. Su etapa en territorio mexicano continuó en Atlas hasta que comenzó a vivir la pesadilla de las lesiones.

Desde su debut con los rojinegros en julio de 2022 contra el América, Manotas sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lo cual lo obligó a una cirugía y lo dejó varias meses fuera de competencia.

Tras su recuperación, el regreso no fue el esperado: en noviembre de 2023 volvió a sufrir una lesión similar, esta vez en la rodilla derecha, durante un partido ante Pumas, lo que implicó otra intervención quirúrgica y un nuevo largo proceso de rehabilitación.

En agosto de 2024, mientras comenzaba a retomar contacto con el ritmo competitivo, Manotas sufrió una tercera lesión de ligamento cruzado, esta vez en la misma rodilla derecha, que lo marginó otra vez de las canchas por varios meses más.

En noviembre del año pasado, Atlas y Manotas acordaron la resolución del contrato, dejando al delantero como agente libre. Ahora espera reverdecer laureles en el Real Cartagena. Ya empezó con un póker.

REAL CARTAGENA MARCHA INVICTO

El conjunto dirigido por Álvaro Hernández continúa en el camino victorioso en el torneo de ascenso. Todavía no sabe lo que es perder. En cinco partidos jugados, acumula cuatro triunfos y un empate. Se encuentra líder de la tabla de posiciones con 13 puntos.

En la próxima fecha, los auriverdes se medirán a Leones, el sábado 21 de febrero, en el estadio Jaime Morón, a partir de las 5 p. m.