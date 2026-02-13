Vuelve a sonreír. Gabriel Fuentes ya tiene equipo para jugar en la temporada de 2026. Después de que su nombre sonara para el América de México y otros clubes de Argentina y Colombia, finalmente el lateral samario recaló en el Fortaleza, de la segunda división de Brasil.

Fluminense, dueño de sus derechos federativos y económicos, lo cedió a préstamo hasta diciembre de este año.

Fortaleza, que era dirigido por el argentino Martín Palermo, perdió la categoría a finales de 2025. El descenso provocó la salida del exgoleador de Boca y la llegada del brasileño Thiago Carpini, de solo 41 años, en su reemplazo.

“Estoy feliz de estar aquí en este gran club, para aportar lo mejor de mí a este gran proyecto que es Fortaleza, al que he conocido en los últimos años. Estoy aquí para entregar mi amor por esta camiseta, siempre aportando energía a este tipo de proyectos. Mi objetivo también es ayudar a Fortaleza a llegar a lo más alto, que es donde el club se merece estar”, expresó Fuentes a través de la página web de su nuevo club.

El colombiano Gabriel Fuentes en su presentación como nuevo jugador del Fortaleza de Brasil.

El jugador surgido de las canteras del Barranquilla FC y Junior jugó las dos últimas temporadas en el ‘Flu’ y alcanzó a ser titular en varios momentos, pero a partir de la llegada del entrenador argentino Luis Zubeldía fue borrado de la lista de convocados a los partidos. No se encontraba en sus planes.

Fuentes, de 34 años de edad, disputó 34 partidos y protagonizó cinco asistencias en el conjunto carioca.

“Estoy contento con la gestión que Fortaleza hizo para mi fichaje, con la comunicación que tuvieron con mi agente y el presidente del Fluminense, Mattheus Montenegro, y especialmente conmigo. Me hicieron sentir como en casa, con mucho apoyo, y eso es lo que un jugador anhela al llegar a un club. Eso es lo que Fortaleza hizo por mí”, agradeció Fuentes.