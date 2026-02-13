Vuelve a sonreír. Gabriel Fuentes ya tiene equipo para jugar en la temporada de 2026. Después de que su nombre sonara para el América de México y otros clubes de Argentina y Colombia, finalmente el lateral samario recaló en el Fortaleza, de la segunda división de Brasil.
Fluminense, dueño de sus derechos federativos y económicos, lo cedió a préstamo hasta diciembre de este año.
Fortaleza, que era dirigido por el argentino Martín Palermo, perdió la categoría a finales de 2025. El descenso provocó la salida del exgoleador de Boca y la llegada del brasileño Thiago Carpini, de solo 41 años, en su reemplazo.
“Estoy feliz de estar aquí en este gran club, para aportar lo mejor de mí a este gran proyecto que es Fortaleza, al que he conocido en los últimos años. Estoy aquí para entregar mi amor por esta camiseta, siempre aportando energía a este tipo de proyectos. Mi objetivo también es ayudar a Fortaleza a llegar a lo más alto, que es donde el club se merece estar”, expresó Fuentes a través de la página web de su nuevo club.
El jugador surgido de las canteras del Barranquilla FC y Junior jugó las dos últimas temporadas en el ‘Flu’ y alcanzó a ser titular en varios momentos, pero a partir de la llegada del entrenador argentino Luis Zubeldía fue borrado de la lista de convocados a los partidos. No se encontraba en sus planes.
Fuentes, de 34 años de edad, disputó 34 partidos y protagonizó cinco asistencias en el conjunto carioca.
“Estoy contento con la gestión que Fortaleza hizo para mi fichaje, con la comunicación que tuvieron con mi agente y el presidente del Fluminense, Mattheus Montenegro, y especialmente conmigo. Me hicieron sentir como en casa, con mucho apoyo, y eso es lo que un jugador anhela al llegar a un club. Eso es lo que Fortaleza hizo por mí”, agradeció Fuentes.