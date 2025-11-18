Está en veremos. Gabriel Fuentes no tiene claro su futuro cercano en el fútbol. Versiones de la prensa brasileña aseguran que el lateral izquierdo surgido en las canteras de Junior no se encuentra en los planes de Fluminense de cara al 2026.

Leer también: ¿Quién debería ser el compañero de Javier Báez?

El lateral izquierdo ha jugado poco en la escuadra brasileña desde la llegada del entrenador argentino Luis Zubeldía a la dirección técnica.

Fuentes, de 28 años de edad, ha sido desplazado a un segundo y tercer plano en el ‘Flu’. Zubeldía incluso ha improvisado al extremo uruguayo Joaquín Lavega, de 20 años, en el puesto del samario.

“Tras haber tenido poca participación en la segunda mitad de 2025, se espera que Fuentes finalice su etapa en Fluminense al término de la temporada. Desde la llegada de Zubeldía , el colombiano solo ha disputado dos partidos, ambos como suplente. Además, el cuerpo técnico de Fluminense optó por no incluir al lateral en las convocatorias para los encuentros contra Cruzeiro y Mirassol en el Campeonato Brasileño”, asegura Wilson Fort, periodista brasileño, en un artículo publicado en el portal Central Fluminense.

Leer también: ¿Cómo va la venta de abonos y boletas para el partido Junior vs. Medellín?

“En poco más de un año con la camiseta tricolor, Fuentes disputó 33 partidos. Si bien no anotó ningún gol, el colombiano contribuyó con cinco asistencias. Gabriel Fuentes comenzó la temporada 2025 como titular e incluso destacó, pero terminó perdiendo la titularidad ante René a lo largo del año. Fluminense atraviesa un periodo de incertidumbre debido a elecciones internas; aún así, todo apunta a que finalizará su etapa en el club al término de la temporada 2025”, agregó Fort.

Leer también: ‘Cucho’ Hernández, con máscara, principal novedad en la vuelta al trabajo del Betis

Fuentes venía tan bien en el ‘Flu’ que fue tenido en cuenta en la selección Colombia. Su arribo al fútbol brasileño se produjo en septiembre de 2024 a cambio 1.2 millones de dólares por el 60 % de sus derechos federativos y económicos (el otro porcentaje le pertenece a Junior).

Esta es la segunda experiencia de Fuentes en el balompié del exterior, después de su paso por el Real Zaragoza de España.