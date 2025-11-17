Mientras el público futbolero del país se frota las manos a la espera de unos cuadrangulares semifinales que pintan parejos y emocionantes, los entrenadores y jugadores de cada equipo trabajan a fondo para empezar con todo la disputa por un cupo en la gran final de la Liga II.

Junior, que se enfrentará al Deportivo Independiente Medellín, mañana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 8:30 p. m., ha venido entrenando en silencio, lejos de la prensa y el bullicio de la afición.

Después de vencer 2-1 al Atlético Nacional, en la última fecha de la fase ‘todos contra todos’, los rojiblancos descansaron el viernes y de inmediato pusieron la mira en el juego contra ‘el Poderoso’, que será vital para aumentar la confianza y tener el viento a favor de entrada.

Alfredo Arias y sus pupilos entrenaron todo el puente festivo y se concentraron en el hotel Dann Carlton desde anoche.

La formación titular que usaría Arias contra el Medellín sería la misma que implementó contra Atlético Nacional, las únicas dudas que existen, según lo que se ha conocido extraoficialmente, se encuentran en la marcación derecha y en la zona izquierda de la zaga central.

La banda diestra la disputan Jhomier Guerrero, de flojo partido ante los verdes, y Edwin Herrera, quien ingresó muy bien en reemplazo del barranquillero.

Teniendo en cuenta ese cercano antecedente, Herrera integraría el onceno estelar.

Para la defensa central, Arias cuenta con todos sus jugadores, excepto José Cuenú, quien todavía debe cumplir dos fechas de sanción por su expulsión en el compromiso frente al Fortaleza FC, en Bogotá, en la penúltima fecha de la fase regular.

Javier Báez, que es titular fijo, Jermein Zidane Peña, Daniel Rivera y el uruguayo Lucas Monzón están habilitados para jugar. Los dos últimos ya salieron de departamento médico, se pusieron a punto físico y entrenan con normalidad.

Jermein Zidane es el que más pone a pensar a Arias. El magdalenense podría jugar al lado del paraguayo. Daniel Rivera, que terminó jugando bien ante Nacional, más allá de que estuvo comprometido en el gol de Alfredo Morelos, es el otro aspirante a ocupar un lugar en la zaga.

El timonel charrúa se inclinaría por Peña, quien ha jugado más tiempo junto a Báez durante toda la temporada, y solo había perdido el puesto por lesión.

Comienza el grupo B

Los cuadrangulares semifinales se inician hoy con el partido entre Fortaleza y Tolima, en el estadio Metropolitano de Techo, desde las 6:30 p. m. Mañana se miden Bucaramanga y Santa Fe, a las 6:30 p. m., en la capital de Santander. El jueves chocan Nacional y América, a las 7:30 p. m., en el Atanasio Girardot.