El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras quedar fuera del torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026, que su equipo fue víctima de vudú prácticado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penaltis.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

“Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso”, dijo.

JALAL MORCHIDI/EFE Eric Chelle, entrenador de la selección de Nigeria, que quedó sin opciones de clasificar al Mundial de 2026.

República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate a un gol. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos penaltis a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial , tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.