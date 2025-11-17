La victoria 2-1 ante Atlético Nacional, el jueves pasado en la última fecha de la Liga II, mejoró el ambiente rojiblanco. Se dispersaron un poco los nubarrones de pesimismo que se posaban sobre el entrenador Alfredo Arias y sus dirigidos. En las esquinas y en las redes sociales se le bajó uno o dos cambios al generalizado derrotismo que existía alrededor del equipo.

Leer también: Entrenador de Nigeria dice que les hicieron brujería y por eso quedaron fuera del Mundial

Tampoco es que se haya pasado del escepticismo y negativismo al optimismo total, pero al menos el entorno se encuentra más agradable y equilibrado de cara a los cuadrangulares semifinales, donde se enfrentará a tres rivales de peso como Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y América de Cali.

No obstante, hasta ahora, no se ha visto reflejado mucho entusiasmo en la venta de boletería para el primer partido del grupo A, frente al ‘Poderoso’, este miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 8:30 p. m.

La comercialización de las entradas estuvo marchando de forma lenta durante todo el puente festivo. Hasta las 1 de la tarde de este lunes, solo se habían expendido 540 boletas sueltas para el duelo ante el rojo paisa, según datos del departamento de mercadeo del conjunto tiburón, encabezado por Juan Carlos Murillo.

Leer también: Carlo Ancelotti: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial”

La respuesta ha sido mejor en la venta de abonos para los tres partidos de local del cuadrangular semifinal A, pero no la ideal ni la esperada en el club. Murillo informó que la afición había adquirido (hasta la 1 p.m. de este lunes), un total de 2.485 abonos.

La tribuna Norte, donde se ubica la barras Los Kuervos, es la que está teniendo mayor demanda hasta el momento.

Seguramente que entre martes y miércoles, el número de compradores aumentará, aunque ya no se vislumbra un lleno en el ‘Metro’.

Leer también: Estos fueron los ganadores del Gran Premio Electrolit del Caribe

En el choque ante Nacional, el dato oficial de taquilla reportó el ingreso de 17.261 aficionados. Se espera que ante el Medellín asistan más de 20 mil.

Los cuadrangulares se viven mejor desde la tribuna.🚨

Abónate y acompaña al equipo en cada compromiso en El Metro.

¡VAMOS TODOS! 🔥🦈#VamosJunior pic.twitter.com/nJu6DOKJWA — Junior FC (@JuniorClubSA) November 14, 2025

Junior sacó un abono especial para los niños, el cual tiene un precio más bajo que el de los adultos. Solo se venden para las tribunas de occidental y oriental, no en sur ni en norte.