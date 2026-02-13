Luis Díaz sigue recopilando admiradores por el mundo. Un exjugador une a la lista es el italiano Antonio Cassano. El ex goleador italiano, con pasado no solo en la Azzurra, sino también enla AS Roma y el Real Madrid, entro muchos equipos, sacudió el debate europeo al colocar al guajiro en la cima de los extremos en Europa y utilizó su nombre como vara para medir —y cuestionar— a otras figuras de renombre.

Durante su participación en el podcast ‘Viva El Futbol’, Cassano fue tajante al referirse al portugués Rafael Leão, estrella del AC Milan. “Leão es un desastre, ni siquiera puede limpiarle la bota a Luis Díaz”, disparó sin rodeos.

Para el italiano, la diferencia entre ambos radica en la consistencia y el compromiso competitivo: mientras uno destaca por gestos y celebraciones llamativas, el otro impone respeto a través de números y rendimiento sostenido. “Díaz no hace ninguna tontería”, dijo.

El presente del colombiano respalda esas palabras. Tras su etapa en el Liverpool FC, Luchito dio un salto definitivo en el Bayern Múnich, donde vive una temporada 2025-2026 sobresaliente. Sus 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos no solo evidencian desequilibrio por la banda, sino una evolución hacia un atacante más completo y determinante. En el esquema bávaro, se ha convertido en complemento ideal para referentes ofensivos como Harry Kane, aportando movilidad, presión y eficacia frente al arco.

Cassano también destacó el carácter del guajiro, subrayando su disciplina y seriedad en un entorno donde la exposición mediática suele desviar focos. A su juicio, Díaz representa la esencia del profesional moderno: rendimiento constante, adaptación táctica y bajo perfil fuera del campo. Esa combinación le permitió responder tanto a la intensidad del fútbol inglés como al rigor estratégico alemán, consolidándose como una de las piezas más fiables del panorama europeo.

“Es muy serio a pesar de ser latino... no baila en las celebraciones, él simplemente marca la diferencia”, expresó.

De cara al Mundial de 2026, el extremo aparece como la principal carta de la Selección Colombia. En plena madurez futbolística y con reconocimiento internacional —incluido el respaldo público del argentino Julián Álvarez, quien lo mencionó en su once ideal—, Luis Díaz se proyecta como uno de los nombres propios de la próxima cita orbital. Y mientras el debate continúa, su rendimiento parece hablar más fuerte que cualquier polémica.