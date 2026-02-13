John Lenon espera cantar victoria. John Lenon Gutiérrez, el pugilista colombiano, se enfrentará al ruso Elnur Samedov, este sábado en el Traktor Ice Arena de Cheliábinsk, Rusia, en busca del título mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gutiérrez, medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2018, plata en los Juegos Bolivarianos 2017 y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, marcha invicto en el profesionalismo. Ostenta un récord de 11 victorias, siete por la vía del nocaut, sin empates ni derrotas.

Samedov, de mayor experiencia en la rama profesional, acumula 21 triunfos (10 por la ruta del cloroformo) y una sola caída. El europeo tiene 32 años de edad, es zurdo y posee una estatura de 1,65, mientras el antioqueño carga con 31 calendarios, es diestro y mide 1,71.

El pleito será a 12 asaltos. Este viernes se realizó el pesaje y los dos pegadores se subieron y se bajaron de la báscula sin novedades. Gutiérrez marcó 129.4 y Samedov registró 129.6. El límite de la categoría es 130 libras.

Cheliábinsk, ciudad donde se desarrollará el duelo, tiene por estos días temperaturas de hasta -27 grados centígrados.

Cortesía Elnur Samedov y John Lenon Gutiérrez en el pesaje de la pelea por el título superpluma de la AMB.

Esta oportunidad mundialista le llega a John Lenon en un momento en que el boxeo colombiano no tiene monarcas universales. El último campeón ecuménico en el circuito tradicional de las grandes organizaciones fue el vallecaucano Óscar Rivas, quien conquistó en 2021 el cinturón del peso bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Desde entonces, el deporte de las narices chatas en el país ha buscado una nueva figura que lo devuelva a la conversación por los campeonatos absolutos, lo que le da a peleas internacionales como esta un peso simbólico adicional.

Más recientemente, el panorama recibió un impulso con la consagración del bolivarense Carlos Utria en el Grand Prix del CMB en 2025, un logro significativo dentro del proceso de renovación generacional.

Aunque este tipo de coronas como la de Utria no equivale a un título mundial absoluto de las cuatro grandes entidades, sí evidencia que hay talento emergente y que algunos pugilistas intentan reconstruir la ruta hacia la élite, en un contexto donde cada combate de alto nivel funciona como vitrina para posicionar nuevos nombres.

Colombia fue potencia del boxeo latinoamericano con campeones icónicos como Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, Rodrigo ‘Rocky’ Valdez, Miguel ‘Happy’ Lora y Fidel Bassa, entre otros, protagonistas de unas épocas doradas que consolidaron al país como semillero

de monarcas mundiales.