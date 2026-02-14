El sueño se aplaza. John Lenon Gutiérrez fracasó en el ring y sucumbió por nocaut técnico en su combate con el ruso Elnur Samedov por el título mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se disputó este sábado en el Traktor Ice Arena, de la ciudad de Cheliábinsk, Rusia.

El antioqueño, de 31 años de edad, no logró descifrar la guardia y los ataques de Samedov, y terminó en la lona en el séptimo y en el penúltimo asalto, cuando el juez de la pelea decidió detenerla.

El anfitrión llevó el tren del pleito y conectó los mejores golpes de principio a fin. En el séptimo lo mando a la lona por primera vez. El paisa se repuso y trató de seguir dando batalla, pero el ruso atacó y nuevamente lo derribó. Parecía que el réferi le pondría freno a las acciones, pero la historia continuó y la campana terminó salvando a Gutiérrez.

El antioqueño se resistía a perder por nocaut y procuró mantenerse en pie y con posibilidades de ganar, sin embargo, le costó agredir a su adversario, que realmente lució superior.

Ya en el round número 11, Samedov, con el respaldo de sus compatriotas, volvió a tumbar a John Lenon con una combinación de golpes. No se veía bien el antioqueño y el árbitro debió parar el combate, pero le dio continuidad y de inmediato el pugilista europeo le propinó un contundente gancho de derecha a la mandíbula del colombiano, que cayó noqueado a la lona.

Ahí sí el árbitro auxilió a John Leno Gutiérrez y declaró finalizado el desigual duelo.

Gutiérrez, medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2018, plata en los Juegos Bolivarianos 2017 y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, marchaba invicto en el profesionalismo. Ahora ostenta un récord de 11 victorias, siete por la vía del nocaut, y una derrota.

Samedov, de mayor experiencia en la rama profesional, acumula ahora 22 triunfos (11 por la ruta del cloroformo) y una sola caída. El europeo tiene 32 años de edad, es zurdo y posee una estatura de 1,65, mientras el antioqueño carga con 31 calendarios, es diestro y mide 1,71.

Cheliábinsk, ciudad donde se desarrolló el duelo, tiene por estos días temperaturas de hasta -27 grados centígrados.