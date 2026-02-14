Los Caimanes de Barranquilla estuvieron a seis outs de la gloria, pero una noche que parecía histórica terminó convertida en una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria internacional. La novena barranquillera cayó 10-9 ante los Navegantes del Magallanes y se quedó con el subcampeonato de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, tras desperdiciar una ventaja de seis carreras en los episodios finales.

El conjunto colombiano dominó gran parte del compromiso y llegó a la recta decisiva con pizarra favorable de 9-3. Sin embargo, en el tramo final del juego se desató el caos: un relevo titubeante y errores defensivos abrieron la puerta para que la ofensiva venezolana fabricara siete anotaciones y volteara el marcador. Dos pifias del campocorto venezolano Kelvin Melean resultaron determinantes en el derrumbe de los saurios.

La victoria fue para el relevista Silvino Bracho, quien trabajó una entrada sin permitir carreras, mientras que la derrota recayó en Pedro García, castigado en dos tercios de labor. El salvamento fue para Felipe Rivero, encargado de cerrar el dramático triunfo de la novena local.

Caimanes había tomado el control desde temprano con un rally de cinco carreras en el primer episodio, sumando luego una en la segunda y tres más en la séptima para encaminar lo que parecía un triunfo seguro. No obstante, la falta de reacción del bullpen —con Yapson Gómez, Ezequiel Zabaleta y el propio García en el montículo— permitió la remontada.

En la ofensiva colombiana se destacaron Andrés Angulo, de 4-3 con tres impulsadas, y Harold Ramírez, quien bateó de 5-3 con dos producidas y dos anotadas, liderando un ataque que lució sólido durante buena parte del encuentro.

Pese al sabor amargo del desenlace, la campaña internacional vuelve a confirmar el crecimiento del béisbol colombiano. El subcampeonato se suma al título de la Serie del Caribe 2022, a la Champions League 2023 y a la plata en la Serie Latinoamericana 2016.

Con esta actuación se cierra la temporada para Caimanes, que venía de coronarse campeón de la liga colombiana con marca de 19-11 y sumar su título número 15, el tercero consecutivo. El equipo finaliza así su participación invernal con un nuevo capítulo internacional, esta vez marcado por una final inolvidable, pero dolorosa.