Demasiada candidez en defensa y escasa contundencia en ataque. Así se puede sintetizar la actuación de Junior en la derrota 2-1 ante Once Caldas, este jueves en el estadio Palogrande, de Manizales, en la sexta jornada de la Liga I.

Los dirigidos por Alfredo Arias no aprovecharon sus mejores momentos ofensivos, sobre todo después de que consiguieron el empate parcial, y protagonizaron descuidos increíbles que le dieron vida y luz al adversario cuando parecía nublado.

Los ‘Tiburones’ comenzaban a acomodarse en la cancha, y a través del toque avanzaban hacia el área local, cada vez con más consistencia, cuando apareció uno de esos goles que un equipo no se debe permitir. Saque largo del arquero, Jefry Zapata toma la pelota y la protege ante la ingenua y blanda marca de Jean Pestaña. El atacante resiste, patea como puede y anota con algo de fortuna ante la salida del arquero Mauro Silveira.

Resultó tan tersa e inocente la respuesta de Pestaña que Zapata falló en su primer intento y alcanzó a reponerse para contar con una segunda oportunidad y convertir.

Un pestañeo que salió bastante costoso porque muy temprano le modificó el plan de partido a los ‘Tiburones’ y lo puso a remar contra la corriente.

Aparte, le dio confianza y valentía a un adversario que estaba, de entrada, en una posición precavida y respetuosa.

De todas formas, Junior encontró rápido la igualdad con su jugador más peligroso y rescatable en todo el compromiso, Joel Canchimbo. El joven extremo se avivó, despojó del balón al Kevin Cuesta y se puso frente a frente con el cancerbero Parra. El canterano no titubeó y definió preciso para poner el marcador 1-1 y brindarle tranquilidad a sus compañeros y al cuerpo técnico.

Aprovechó el garrafal descuido del defensor anfitrión y no despilfarró la oportunidad. Los que sí desperdiciaron varios acercamientos, excediéndose en el toque o demorando para disparar al arco, fueron Guillermo Paiva y Yimmi Chará, quienes a partir de la igualdad se juntaron de buena forma con Jesús Rivas, Canchimbo y con Cristian Barrios, fabricando varias posibilidades sin final feliz.

Paiva tardó un par de veces en accionar el gatillo y Chará siempre pensó en pasar y no en patear. En medio de esas vacilaciones, no se reflejó en el marcador que el equipo rojiblanco estaba ejerciendo dominio en el gramado del Palogrande.

Los pupilos de Hernán Darío Herrera, en cambio, pegaron en momentos precisos en medio de las dudas en el mediocampo y en la zaga de Junior. Juan David Ríos sigue sin encender y su presencia no compensó la ausencia de un jugador tan clave como Guillermo Celis. Jermein Peña no estaba en su noche y ni hablar de Pestaña con su falta de viveza y firmeza. Edwin Herrera y Yeison Suárez tampoco brindaron seguridad ni salida clara.

Sin pegada adelante y mandíbula de cristal en la retaguardia, apareció Michael Barrios propinándole un golpe a Junior del que no se pudo reponer.

El mayor de los Barrios le ganó al duelo a su hermano Cristian, que anduvo opaco, con un golazo en medio de las libertades de la zona posterior del ‘Tiburón’.

Luis F. Trejos - La Patria Acción del gol de Michael Barrios, del Once Caldas.

Típico gol de extremo. Pasa de la banda hacia zona interior y saca un potente y cruzado remate que Silveira no logra desviar.

Junior se desdibujó por completo con ese tanto y entre Barrios y Dayro casi anotan otro gol como el de Zapata, lo cual hubiera dejado más en ridículo a la defensiva rojiblanca.

Solo Canchimbo se acercó a la paridad en el primer minuto del segundo tiempo, ya con Muriel y Fabián Ángel en la cancha.

El tomasino intentó sin suerte y el volante boyacense desaprovechó una nueva oportunidad de demostrar que tiene deseos de jugar y triunfar.

Hubo escaramuzas e intentos sin mucha claridad. El ingreso de Teófilo Gutiérrez no aclaró el panorama. Dio la impresión de que Kevin Pérez debió entrar primero que el ídolo de La Chinita.

Caldas se defendió, manejo el resultado y sentenció la victoria. Los pestañeos salieron costosos.

MINUTO A MINUTO

5. Gol de Once Caldas. Saque largo del arquero que Jefry Zapata aprovecha ante la pasividad y candidez de Jean Pestaña, quien le permitió al delantero varias oportunidades para rematar y definir ante Silveira.

15. Chará recibe de Rivas e intenta pase que dejaba a Paiva mano a mano con el portero, pero su toque no es exacto y la pelota sale alta y larga.

Joel Canchimbo festejando el gol que significó el empate parcial de Junior.

17. Gol de Junior. Canchimbo presiona, le roba la pelota al marcador izquierdo y queda mano a mano con el arquero. El extremo definió abajo y preciso.

21. Tocata rojiblanca y remate de Paiva que alcanza a ser desviado por un pie del Once.

Cortesía Luis Trejos - La Patria Michael Barrios celebrando el golazo que le anotó a Junior.

34. Gol de Once Caldas. Michael Barrios toma el balón por la banda izquierda, avanza hacia adentro y saca un certero remate que se mete por el ángulo superior izquierdo de Silveira.

42. Contragolpe en el que Barrios supera a Peña y cede para Dayro Moreno, que desperdicia al rematar desviado.

46. Joan Parra ahoga el grito de gol de Canchimbo, que remató fuerte al recibir un pase profundo de Chará.

61. Tiro libre de Muriel que el guardameta rechazó.

63. Silveira salva ante incursión por derecha de Michael Barrios.