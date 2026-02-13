Prefiere quedarse con lo bueno. Pese a que no tuvo su mejor partido en la derrota 2-1 de Junior ante Once Caldas, el lateral Edwin Herrera aseguró que el grupo se va sintiendo mejor.

El marcador de punta, que fue inicialista por encima de Jhomier Guerrero, dijo que tuvieron ciertos descuidos en los goles.

“El juego de nosotros se dio por todo el campo, no solo por las bandas. El gol de nosotros llegó por la banda, hubo mucho juego interno. Vamos tomando cada vez más esa confianza como grupo. Siempre hay cosas para corregir, para mejorar y en todos los sitios del campo intentamos jugar”, destacó en rueda de prensa.

Por último, Edwin Herrera dijo que deben corregir los errores que vienen cometiendo.

“Siempre hay cosas por corregir. Nos sentaremos a mirar y ver qué cosas podemos corregir en la defensa. Lo que tengo en mi mente en esa jugada fue un infortunio y termina en gol. Hay que enfocarse en las cosas que se hicieron bien, que son importantes para nosotros”, concluyó.