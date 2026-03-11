Minuto a minuto

Primer tiempo

6’. Le anulan gol al defensor verdolaga William Tesillo por fuera de juego. El barranquillero había anotado de golpe de cabeza, tras un tiro libre levantado por Rengifo (0-0).

20’. Junior se queda con 10 hombres, tras la justa expulsión de Jermein Peña.

45+4’. Gol de Nacional. Tesillo mete un pase entre líneas a Rengifo y el juvenil, con la marca de Monzón encima, saca un disparo englobado, que baña al arquero Silveira (1-0).

Segundo tiempo

La previa

Alfredo Arias sorprendió a todos. Ante las bajas por lesión, el técnico uruguayo echó mano para este duelo ante Atlético Nacional del mediocampista Harold Rivera, que apenas fue inscrito el pasado viernes en la lista de 25 jugadores para la Liga I-2026.

Rivera ocupará el lugar que deja vacante Jesús Rivas, baja para este duelo por una lesión muscular. La otra novedad que presenta el cuadro barranquillero es la presencia de Juan David Ríos en lugar de Guillermo Celis, otra de las ausencias por molestias físicas.

En la defensa también hay un cambio importante. Edwin Herrera ocupará la banda izquierda en lugar de Yeison Suárez, que no fue convocado para este juego por decisión técnica.

El resto del equipo es el mismo que ha venido actuando, con Mauro Silveira en el arco, custodiado por Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón y Herrera.

En fase ofensiva estarán Yimmi Chará, Cristian Barrios, Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Junior formará con: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Edwin Herrera; Juan David Ríos, Harold Rivera; Yimmi Chará, Cristian Barrios; Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel.