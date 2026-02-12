Junior se enfrenta ante Once Caldas, este jueves, en el estadio Palogrande, por la sexta jornada de la Liga-I.

El equipo rojiblanco va por su cuarta victoria consecutiva y la tercera al hilo como visitante.

En la titular las novedades son Edwin Herrera, Yeison Suárez, Juan David Ríos y Joel Canchimbo. Luis Fernando Muriel irá al banco de suplentes.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Jean Pestaña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Cristian Barrios; Guillermo Paiva.