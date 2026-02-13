No hizo un drama por la derrota, pero sí cree que es un buen momento para corregir los errores. El entrenador Alfredo Arias se mostró tranquilo luego de la caída 2-1 de Junior ante Once Caldas, este jueves, en el estadio Palogrande, por la sexta jornada de la Liga-I.

Si bien sabe que el resultado no es positivo, se concentró en resaltar las cosas buenas que cree que hizo su equipo en el terreno de juego.

“Cosas a favor son que el equipo nunca se entregó y estuvimos siempre abajo en el marcador. Hicimos cosas buenas ofensivamente, tuvimos la pelota, en el primer tiempo tuvimos varias chances y no las convertimos. Luego del empate tuvimos ocasiones que no hicimos. Tuvimos errores graves que nos pusieron en desventaja, lo tenemos que corregir. Quinto partido, esto recién empieza y hay tiempo para adelante. Estamos en la fase de corregir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Después ya no hay tiempo, ya no hay premura. El equipo se plantó bien ante un rival que acá se crece mucho. Siempre quisimos ir al frente y eso es rescatable”, destacó en rueda de prensa.

El timonel explicó que les faltó tener mucha más efectividad en el área rival.

“Siento que puede ser que en comparación con el partido anterior se hicieron menos frecuencias de pase. En una cancha donde normalmente Once Caldas tiene más posesión del rival y hace más pases, los superamos. Rematamos la misma cantidad de veces que ellos al arco. Tuvimos la misma expectativa de gol que ellos”, comentó.

“Hicimos el partido de ir a buscarlo. La diferencia estuvo en la efectividad. Nosotros erramos, Paiva tuvo dos, Barrios tuvo una en el segundo tiempo. Canchimbo tuvo otra más. Lógicamente que el resultado no nos gusta. Yo entiendo que se parta el análisis del resultado, pero yo hago un análisis de todo y soy positivo por naturaleza. Estamos en las posiciones de arriba, tenemos un partido menos y seguimos ahí. Hay que corregir cosas importantes. En general, de área a área, el equipo se comportó bien”, complementó.

Por último, Alfredo Arias dijo que tienen que corregir de inmediato los errores defensivos que vienen cometiendo.

“Nunca dejo de mencionar al rival. Ellos venían muy urgidos por un resultado. En el saludo con ‘el Arriero’ le dije que su equipo se viene comportando bien y que ese bache era transitorio. Hubiera deseado que no salieran de ese bache hoy, pero fueron muy efectivos, tuvieron dos y lo hicieron. Nuestro arquero no pudo tapar, el de ellos sí. Nos faltó defender mejor y definir mejor. Algún día me retiraré de esto y seguirá siendo donde se definen los partidos. Desde que se creó esto, en las dos áreas es donde se marca el resultado. Defendimos mal nuestro arco y no tuvimos la efectividad necesaria para hacer los goles”, concluyó.