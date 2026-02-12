La nueva temporada de la Liga de Naciones, la que tiene previsto arrancar a finales de septiembre próximo y echar el cierre en junio del 2027, reagrupó a España, finalista en tres de las cuatro ediciones, una de ellas con título, de nuevo con Croacia, con la que coincide casi en cualquier recorrido y le puso delante de una de las adversarias más potentes, Inglaterra, en un cuarteto que completa la República Checa.

Con el objetivo de terminar en una de las dos primeras plazas para alcanzar los cuartos de final, el conjunto de Luis de la Fuente, que siempre, tradicionalmente, rinde en el evento, asume un nuevo compromiso en cuanto culmine el Mundial 2026 con unos rivales definidos tras el sorteo celebrado este jueves en Bruselas y con Portugal como vigente campeón.

Junto a Portugal y España, Francia y Alemania completaron la relación de cabezas de serie para la configuración de la fase liga. Inglaterra e Italia partían como adversarios más fuertes. También Países Bajos. El cuadro hispano, subcampeón en el 2025 batido por Portugal y en el 2021, superado por Francia, pero campeón en el 2023, parte de nuevo como una de las aspirantes.

El conjunto luso, el único que tiene dos trofeos, ha quedado ubicado con Dinamarca, Noruega y Gales; Francia, que levantó una copa, se llevó a Italia a Bélgica y a Turquía mientras Alemania, la única sin éxito entre las cabezas de serie, disputará otro clásico con Países Bajos además de Serbia y Grecia.

Los dos primeros de cada cuarteto avanzan a los cuartos de final. El último de cada bloque desciende y el tercero disputará una promoción con algún segundo de la Liga B.

España, otra vez ante Modric

Es habitual que en cualquier recorrido clasificatorio o, incluso, en fase final, la selección de Luis de la fuente se tope con Croacia. El cuadro balcánico, que poco a poco se parece menos a la que llegó a ser subcampeona del mundo en Brasil, aparece otra vez en el camino de España. Luka Modric es una incógnita. El eterno capitán apura sus últimos momentos como profesional aunque aún no ha decidido cuando cuelga las botas y si la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá será la última con el combinado arlequinado.

Suele salir airoso el conjunto español en las citas contra el equipo balcánico al que, precisamente, superó en la final de la edición del 2023, la única que coronó a la roja.

Inglaterra era el adversario a evitar de los incluidos en el bombo 2 del sorteo y cayó del lado de España. Es el conjunto de Thomas Tuchel, que tiene el tercer puesto de la primera edición como mejor papel en la Liga de Naciones, su techo hasta ahora. Con jugadores de gran repercusión, integrantes de las princuipales competiciones del Viejo Continente, siempre parte como aspirante al éxito.

Harry Kane, Jude Bellingham, Trent Alexander Arnold, Declan Rice.... el cuadro inglés tiene donde elegir. Es también un adversario frecuente para España ahora una potencia mundial.

Al regresar a la Liga A después de encabezar el Grupo B2, Inglaterra también disfrutó de una magnífica campaña de clasificación para la Copa del Mundo que completó con un pleno de triunfos.

La República checa completa el Grupo 3 de la Liga A de la competición. Un antecedente reciente es la clasificación en la edición de la temporada 2023 donde el equipo de Luis de la Fuente se impuso con una victoria en Praga y una victoria (2-0) en Málaga. No ha perdido España con el combinado checo desde que es un país independiente.

Mbappé, cara a cara con Courtois y Güler... ¿Con Zidane?

Si hay un grupo potente, a pesar de la inclusión de Inglaterra en el bloque de España, está en el cuarteto que comanda Francia que lidera Kylian Mbappe, encuadrada con Italia, Bélgica y Turquía.

Numerosas estrellas asoman por el Grupo 1, donde Francia, que logró el título en el año 2021 tras ganar a España por 2-1, se enfrenta al combinado transalpino, venido a menos y fuera de las grandes citas, y a Bélgica y Turquía, siempre peligrosa.

En aquella edición, la segunda de la Liga de naciones, tres de los cuatro primeros lugares estuvieron en manos de equipos de este grupo. Francia campeona, Italia tercera y Bélgica cuarta. Aparece como comparsa el combinado otomano que lidera Yilmaz y Guler y que hace frente a cualquier rival.

Italia no termina de emerger aunque siempre tiene de lado la historia y su capacidad para competir y Bélgica agota a grandes pasos aquella generación brillante que dejó escapar cualquier gran cita. Francia, aún llena de talento, iniciará una nueva etapa seguramente sin Didier Deschamps.

Cambios en los bleus apuntan al final del Mundial, el último tren para el actual seleccionador. Zinedine Zidane se postula como el futuro responsable del combinado.

Cristiano frente a Haaland

El vigente campeón, Portugal, la única selección que ha logrado repetir título, tiene dos de las cuatro ediciones, encabeza el grupo 4 que comparte contra Dinamarca, Noruega y Gales.

Ha tenido fortuna el conjunto luso, con una de las mejores plantillas de su historia y que afronta el Mundial como una de las candidatas. Aún con Cristiano Ronaldo vigente asoma como principal adversario el equipo noruego, al alza, con Haaland como referencia pero también con Alexander Sorloth o Martin Odegaard entre otros muchos.

Se ha asentado en la élite el equipo nacional noruego que apabulló en su fase de clasificación y que cuestionará el liderazgo al portugués. El delantero centro del Manchester City terminó tercero en la carrera por el título de máximo goleador de la Liga de Naciones 2024/25 con siete goles. Es una garantía.

Dinamarca es una incógnita y Gales un adversario aparentemente menor, sin apenas repercusión en una cita reservada a mayores potencias.

Alemania, anfitriona de la fase final de 2025, logró su mejor resultado en la Liga de Naciones al llegar a las semifinales en su última campaña pero tiene el titulo como asignatura pendiente.

El cuadro germano sufre las consecuencias de la debilidad de las generaciones recientes, que no marcan la diferencia de antes. Incluso, su favoritismo en el Grupo 2 está a expensas de Países Bajos, un eterno rival incluido en el Grupo 2 de la Liga A que completan Serbia y Grecia, condenados a metas menores, a la permanencia, a eludir la promoción y caída de la categoría.

El objetivo es llegar a la fase final prevista para el 9 al 13 de junio del 2027, en una sede aún por definir. Será en un escenario de alguno de los cuatro clasificados para la fase final.

Los dos primeros clasificados de cada grupo se clasifican para cuartos de final con ventaja de campo para el ganador de grupo. Los clasificados en tercera posición deberán afrontar un playoff para no bajar de Liga con los segundos de los cuatro grupos de la Liga B, mientras que el cuarto clasificado desciende directamente.

La novedad de esta edición están en el calendario, ya que cuatro de los seis partidos que debe jugar cada selección se jugarán en una misma ventana (del 24 de septiembre al 6 de octubre.