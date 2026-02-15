El goleador histórico de la selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, fue presentado este sábado como refuerzo del Oriente Petrolero tras casi dos años de retiro, con la ilusión de ser llamado a la Verde para la repesca por un cupo al Mundial 2026 que se disputará en marzo.

El estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, de la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, fue el escenario donde los refineros presentaron al ‘Flecheiro’ ante una multitud de hinchas congregados luciendo los colores verde y blanco de ese club.

El escenario llevó un enorme letrero que decía “Bienvenido a casa, Marcelo Martins”, con el escudo del Oriente Petrolero y un dibujo de Martins en su icónica pose disparando una flecha.

“Viva Oriente”, dijo el futbolista de 38 años ante los fanáticos y agradeció a los dirigentes refineros por darle la oportunidad de volver a su “primera casa”, ya que en ese club debutó en el fútbol profesional en 2003.

En una conferencia de prensa posterior, Martins reconoció que supone “un desafío enorme” para él volver a jugar a nivel profesional tras casi dos años de retiro, aunque prometió “hacer todo lo que pueda para poder estar bien y ayudar a la institución”.

El ‘Flecheiro’ confesó que el motivo de su retirada fue la muerte de su padre, Mauro Martins, en 2022, un suceso que, según dijo, le hizo perder “la alegría de jugar”.

Según Martins, la oferta del Oriente para volver a las canchas renovó sus ganas de jugar, por lo que aceptó la propuesta del presidente del club, su excompañero en la selección boliviana Ronald Raldes.

También habló de la posibilidad de ser convocado para la repesca e indicó que si le llega a tocar esa oportunidad, su objetivo será “defender de nuevo (...) a muerte la camiseta de la selección” y que lo hará “con mucho profesionalismo”.

“Sé que todos unidos podemos ser fuertes al momento de poder clasificar al mundial, así que preparémonos para transmitir energías positivas para nuestra selección, porque todos los chicos la van a necesitar y yo también”, agregó.

Juan Carlos Torrejón/EFE Marcelo Martins Moreno, goleador histórico de la selección boliviana, durante la rueda de prensa en la que fue presentado como delantero de Oriente Petrolero.

El único club boliviano en el que jugó Martins es el Oriente Petrolero y desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior.

Martins estuvo en filas de los brasileños Esporte Clube Vitória y Cruzeiro, el Shakhtar Donetsk ucraniano, el Werder Bremen alemán y el inglés Wigan.

Además vistió las camisetas de los brasileños Gremio y Flamengo, de los clubes chinos Changchun Yatai, Wuhan Zall y Cangzhou Mighty Lions, del Cerro Porteño paraguayo y del Independiente del Valle ecuatoriano.

Martins fue el máximo artillero de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, pero no logró cumplir su sueño de disputar una Copa del Mundo, ni pudo despedirse de su selección con goles en la clasificatoria para la cita mundialista que se jugará este año en Canadá, México y EE.UU.

El ‘Flecheiro’ jugó seis jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026 y disputó su último partido con la camiseta boliviana en noviembre de 2023, en la sexta jornada, en la que la Verde cayó por 3-0 ante Uruguay en Montevideo.

También se despidió del fútbol en abril de 2024, en un acto en el Mineirao en Belo Horizonte, en coincidencia con la final del Campeonato Mineiro.

El Oriente Petrolero está dirigido por el español David González y este año no participa en ningún certamen internacional.

El próximo 26 de marzo, la Verde, comandada por el boliviano Óscar Villegas, jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak para obtener un cupo al Mundial.